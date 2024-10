Książę pochwalił się dziećmi. Uwagę zwraca syn

Historia rodu Lubomirskich sięga czasów Mieszka I. Według legend, rodzina miała dorobić się na handlu solą i przez wieki pomnażać swój majątek. Członkowie rodziny między innymi dzierżyli urzędy marszałków, starostów, wojewodów, hetmanów. W 1647 roku Lubomirscy uzyskali od cesarza Ferdynanda III dziedziczny tytuł księcia Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Rodzina Lubomirskich jest spokrewniona z rodem Piastów mazowieckich. Ich potomkowie żyją do dziś, a przedstawicielem jest książę Jan Lubomirski Lanckoroński, który ożenił się z córką swego czasu najbogatszego Polaka Jana Kulczyka - Dominiką. Choć para nie jest już razem od lat, wspólnie wychowuje dwoje dzieci - syna Jeremiego i córkę Weronikę.

Książę pochwalił się dziećmi. Uwagę przykuł syn

Dzieci polskiego arystokraty i jednej z najbogatszych Polek zjawiły się w Gałkowie na Hubertusie organizowanym przez Karolinę Ferenstein. "Brali czynnie udział w gonitwie za 'lisem'"- czytamy na oficjalnym profilu fundacji książąt Lubomirskich. Wydarzenie zostało uwiecznione na zdjęciach, podobnie jak Wielka Warszawska, odbywająca na warszawskim torze Służewiec. Na tym drugim pojawiła się jednak córka żony księcia Jana Lubomirskiego, Heleny - Elisabeth.

Rodzina Książąt Lubomirskich od wielu pokoleń związana jest z jeździectwem a wielkie sukcesy odnosiły konie ze stajni pradziadka księcia Jana w Widzowie, wygrywając wiele prestiżowych wyścigów, jak te we Wiedniu, Warszawie czy Baden-Baden

- podsumowano post.

Potomek polskiej arystokracji wspomniał w wywiadach, że jego syn już przyciąga wzrok płci przeciwnej. Nie ma się co dziwić - Jeremi Lubomirski wyrasta na naprawdę przystojnego chłopaka. Jego ojciec przyznał również, że syn "poważnie traktuje też swoje rodzinne obowiązki" i on sam "jest szczęśliwy, że nie musi go do niczego namawiać".

Oto syn księcia. 20-letni Jeremi poważnie traktuje rodzinne obowiązki

Książę Jan Lubomirski jest niezwykle dumny ze swoich dzieci. Jeremi i Weronika mieszkają z mamą w Londynie, a 20-latek studiuje zarządzanie w londyńskim uniwersytecie. Wyboru dokonał z myślą o przyszłości. "Wybrał kierunek zarządzania, z myślą o przyszłym wkładzie w nasze rodzinne przedsięwzięcia, które kiedyś przejmie. Szczęśliwie, odnajduje także satysfakcję w tym wyborze. Niemniej jednak muszę podkreślić, że jest to niezwykły młody człowiek. Już teraz wdrażany jest w sprawy biznesu oraz Fundacji Książąt Lubomirskich, latem będzie odbywać praktyki" - opowiadał niegdyś książę Lubomirski w "Fakcie".