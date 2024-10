Jakiś czas temu Piotr Mróz został zapytany o plany na Halloween. Aktor wyjął wtedy przed kamerę różaniec i zaczął krytykować zachodnie święto. - W październiku wyciągamy to (różaniec - przyp. red.). Na tym się skupiamy, nie na żadnym Halloween. Halloween to jest czczenie zła. To są obrzędy, jakbyśmy sięgnęli w historię, na cześć szatana. Nie, nie, nie. Ja w październiku i przez cały rok chwytam różaniec. I to jest moja siła. Absolutnie, absolutnie nie - tłumaczył redaktorce Pudelka. Jego słowa odbiły się w mediach szerokim echem. Z kolei na profilu aktora wybuchła prawdziwa burza. "Poziom nienawiści sięgnął zenitu" - czytamy.

Piotr Mróz zaskoczony falą negatywnych wiadomości. "To już nie jest śmieszne"

Aktor przyznaje, że jego słowa podzieliły społeczeństwo na dwa obozy. - Popierający to, co powiedziałem i na obóz, który bardzo mocno to wszystko krytykuje - mówi w nagraniu na Instagramie. Mróz przyznaje, że większy odzew jest ze strony osób, które zgadzają się z jego słowami. Niestety pojawiły się również komentarze, które go zaniepokoiły. - Ta strona negatywna jest nieobliczalna. Z tego, o czym dzisiaj się przekonałem, nie cofnie się przed niczym. Dostałem wiadomość, że pożałuję dnia, w którym pojawiłem się na Instagramie i że po prostu ktoś mnie zabije. To już nie są żarty i to już nie jest śmieszne - mówił, po czym pokazał fragmenty przytaczanych wiadomości.

Fani zaniepokojeni nagraniem Piotra Mroza. "Nie może tak być"

Pod nagraniem, w którym Piotr opowiada o hejcie jaki go spotkał, pojawiło się mnóstwo komentarzy od jego wiernych fanów. Zdecydowana większość uważa, że sprawa powinna jak najszybciej trafić na policję. "Nikt tego nie kontroluje i w tym problem", "Trzymaj się, nie wiem, co muszą mieć w głowie takie osoby, by pisać takie rzeczy", "To jest straszne, ile nienawiści jest w ludziach i żebyś chociaż powiedział coś naprawdę strasznego...", "Mam nadzieję, że pójdziesz z tym na komisariat", "Straszne, co za czasy, co za ludzie...jestem z tobą" - pisali. ZOBACZ TEŻ: Mróz wymachiwał różańcem w studiu "TzG". Odezwała się Chorosińska