Marina odkąd zaczęła być w związku z Wojciechem Szczęsnym, wspiera go w jego ruchach zawodowych jak tylko może. Przyleciała wraz z najbliższymi do Warszawy, aby uczestniczyć w pożegnaniu z kadrą jej męża oraz Grzegorza Krychowiaka, któremu z kolei towarzyszyła ukochana Celia. Widok Mariny i Liama na boisku wzruszył wielu. Spójrzcie sami na to, jak piosenkarka była zaangażowana w udokumentowanie tego wieczoru.

Marina wpatrzona Wojciecha Szczęsnego. Obok dumny Liam

Wokalistka postanowiła uwiecznić niemalże każdą sekundę oficjalnej ceremonii, w której uczestniczył jej mąż. Odebrał pamiątkową koszulkę ze swoim nazwiskiem oraz liczbą meczów rozegranych w reprezentacji Polski. Zapozował następnie do zdjęć i oczywiście zamienił kilka słów z przedstawicielami mediów. Marina w tym czasie wspierała Szczęsnego z Liamem, który również był podekscytowany wydarzeniem. Obserwował tatę na boisku, kiedy odbierał wyjątkową pamiątkę. Marina i Wojciech Szczęsny coraz chętniej pokazują syna. Co zaskakujące, potomek słynnego bramkarza ma już za sobą debiut w wywiadzie, który cieszy się ciepłym odbiorem w sieci, jak zresztą inne materiały z udziałem małego Liama.

Grzegorz Krychowiak, Marina, Wojciech Szczęsny KAPiF.pl

Marina, Lewa i Celia na jednym meczu. Co ubrały?

Celebrytki uświetniły swą obecnością spotkanie Polski z Portugalią. Wspierały swoich mężów w modnych, jesiennych stylizacjach. Zacznijmy od Mariny, która postanowiła przyjść na murawę w szarej marynarce z białymi kwiatami o kroju oversize. Do tego dobrała również luźne spodnie i połyskujące buty na płaskiej podeszwie. Celia Jaunat postawiła tego wieczoru na czarny total look, w którym główną rolę odgrywała długa marynarka. Naczelna polska WAG, czyli Anna Lewandowska, powitała partnerkę Krychowiaka czułym uściskiem i życzyła jej powodzenia w zawodach bikini fitness, co możemy zauważyć na Instagramie. Żona Lewego postawiła natomiast na skórzany look, składający się z krótkiej kurtki i spodni z szerokimi nogawkami. Wszystko w ciemnej tonacji, wyszło zatem skromnie, ale nowocześnie i stylowo, jak na Lewą przystało.