Dorota Szelągowska stara się utrzymać swoją pięcioletnią córkę z dala od mediów. W zeszłym roku prezenterka podzieliła się smutną informacją. Okazało się, że Wanda ma wadę serca. Niedawno dziennikarka musiała spędzić z nią jakiś czas w szpitalu. Na szczęście wygląda na to, że sytuacja jest już pod kontrolą. Szelągowska zabrała ostatnio córkę na jesienny spacer po Maladze. Jednak to nie pięcioletnia Wanda była bohaterką zdjęcia, a spodnie jej mamy.

REKLAMA

Zobacz wideo Dorota Szelągowska opowiada, jak schudła. Ogłasza: Rzucę palenie!

Dorota Szelągowska pokazała córkę. Fani zwrócili uwagę na coś innego

Na opublikowanym zdjęciu widzimy Wandę, która stoi tyłem do aparatu. Mała zajada się lodami i spaceruje razem z mamą i psem. Szelągowska ubrała ją w stylowe spodenki i luźną, białą koszulę. Pięciolatka paradowała po hiszpańskich ulicach w różowych klapkach. Identyczny model miała na sobie również sama dziennikarka. W opisie zdjęcia nie znajdziemy jednak żadnej wzmianki o córce. Szelągowska postanowiła za to zwrócić uwagę obserwatorów na swoje legginsy. "O wynalazco turbo obcisłych legginsów, co niby służą do ćwiczenia, choć każdy wie, że nie! Dziękuję ci za każdy centymetr mojego ciała, który dzięki nim znika pod nieznoszącym sprzeciwu naciskiem lajkry" - żartowała. W komentarzach zaroiło się od komplementów i pytań o markę wygodnych spodni. "O słodka Doroto, jak ty coś ubierzesz w słowa, to leży jak te legginsy! Cudnie" - czytamy.

Dorota Szelągowska po 30 latach podjęła walkę z nałogiem. "Pora odejść z tego toksycznego związku"

Prezenterka postanowiła powiedzieć stanowcze "nie" nałogowi, który od lat negatywnie wpływał na jej samopoczucie. Niewiele osób wiedziało, że Szelągowska ma problemy z papierosami. "Właśnie ta świadomość, że niczym nie różnię się od alkoholika i narkomana - robimy dokładnie to samo, z tym że papierosy nie utrudniają pozornego funkcjonowania w społeczeństwie, sprawiła, że rzucam palenie. (...) Zdałam sobie sprawę, jak bardzo nie jestem wolna. Ja, ceniąca to poczucie ponad wszystko. (...) Teraz pora odejść z tego toksycznego związku, więc bardzo proszę – trzymajcie za mnie kciuki" - pisała w "Wysokich Obcasach". ZOBACZ TEŻ: Architektka wnętrz zniesmaczona Szelągowską. Porównała ją do Chajzera. "Nie wpuściłabym jej do swojego domu. Żenujące"