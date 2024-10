Katarzyna Cichopek w gigantycznych szpilkach. Auć. To mogło zaboleć

Katarzyna Cichopek przeżywa telewizyjne odrodzenie. I choć w zeszłym roku prowadziła jeszcze "Pytanie na śniadanie", z którego odeszła wraz z partnerem Maciejem Kurzajewskim, teraz ma już znacznie więcej na głowie. Obecnie aktorka "M jak miłość" jest prowadzącą program "Moja mama i twój tata". A to nie wszystko. Wraz z ukochanym dostali angaż w najnowszym projekcie Polsatu - śniadaniówce "halo tu polsat". I to właśnie tam zakochani pojawili się o poranku 12 października w roli gospodarzy. To, jakie buty miała na sobie Cichopek, może przyprawiać o ból głowy.

Katarzyna Cichopek paraduje w niezwykle wysokich szpilkach. Tak wyglądała w śniadaniówce

Gwiazdy często prezentują się w kreacjach, które już na pierwszy rzut oka nie wyglądają na wygodne. Katarzyna Cichopek chętnie sięga po szpilki, ale tym razem produkcja zaszalała i przeszła samą siebie. Prezenterka paradowała w studiu "halo tu polsat" w niebotycznie wysokich butach - aż boli od samego patrzenia. Można było dostrzec, jak czarne szpilki wbijają się w stopy gospodyni programu. Cichopek chodziła jednak z gracją, czego z pewnością wiele kobiet może jej pozazdrościć - to nie lada sztuka, zważając na takie okoliczności. Zdjęcia butów znajdziesz w naszej galerii.

Katarzyna Cichopek wydała oświadczenie. Aktorka zaangażowała prawników

Prowadząca "halo tu polsat" podzieliła się ostatnio niepokojącą wiadomością. Okazuje się, że ktoś notorycznie kradnie jej wizerunek. "W sieci od jakiegoś czasu pojawiają się moje zdjęcia z ukradzionym wizerunkiem, mające na celu wyłudzenie od was pieniędzy lub danych osobowych" - zaczęła na Instagramie. Proszę was o ostrożność. (...) To okrutne oszustwo wykorzystujące zdjęcia-fotomontaże bardzo godzące w moją godność" - wyznała. Później zdradziła, że sprawą zajmują się już prawnicy. Cichopek próbowała również skontaktować się z Metą, ale jak twierdzi, niestety bezskutecznie.