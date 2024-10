Małgorzata Tomaszewska to dawna gwiazda TVP, za którą tęskni masa fanów. Widzimy to szczególnie na jej Instagramie, gdzie jeszcze kilka miesięcy temu było pełno kadrów ze świata mediów. Pod nimi nie brakuje komentarzy dotyczących pytań o powrót gwiazdy na ekran. Dziś prezenterka zdecydowanie stawia na kadry rodzinne, na których królują jej dzieci. Ważną rolę w jej życiu odgrywa oczywiście jej ukochany Robert, z którym jest zaręczona. Jesteście ciekawi, jak wygląda ten związek?

Małgorzata Tomaszewska o prywacie. Wspomniała o ślubie

Laura i Enzo wspaniale się rozwijają, co widzimy w social mediach ich mamy. Od narodzin córki minęło już kilka dobrych miesięcy. Tomaszewska zdradziła w rozmowie z Pudelkiem, jak w tej sytuacji wygląda jej relacja miłosna. - Przy siedmiomiesięcznej córce i siedmiolatku, który poszedł do szkoły i są różne dramaty, wzloty i upadki. Na razie musimy ogarnąć bieżącą sytuację - wyznała. Otworzyła się przy tym na temat ślubu, którego wypatrują jej fani. - Nie szykujemy się. I szczerze mówiąc, nawet o tym nie myślę. [...] Ja nie mam marzeń tego typu, żeby ślub, ceremonia, żeby było tak czy inaczej - dodała. Gwiazda skupia się na razie na wychowywaniu potomstwa.

Małgorzata Tomaszewska tak niedawno mówiła o partnerze

Kilka miesięcy temu prezenterka wygadała się na temat jej życia prywatnego ShowNewsowi. - Śmieję się, że tata Laurki, choć też cieszy się z reakcji Enzo na siostrę, już jest przestraszony, bo z jednej strony jest zadowolony, że starszy brat będzie jej bronił, ale z drugiej strony ten starszy brat będzie miał też kolegów... Więc tato już jest zazdrosny - przekazała Tomaszewska. Warto podkreślić, że prezenterka wzorowo przygotowała się do roli mamy. Bazuje bowiem na wiedzy eksperckiej. - Skończyłam psychologię, więc pod koniec ciąży wróciłam do książek, które dotyczyły dzieci i relacji między rodzeństwem. Chciałam dobrze się przygotować do roli mamy duetu. Niektórzy śmiali się, że jestem matka wariatka, ale i tak już wiem, że Laura będzie córunią tatunia, to już widać - dodała.