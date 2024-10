Agnieszka Kaczorowska jest obecnie na językach. Pogłoski o rozstaniu z mężem sprawiły, że wielu oczekuje oświadczenia z jej strony. Oboje jednak milczą i nie mają zamiaru komentować tego, co się pomiędzy nimi wydarzyło. Jak przekazał nam informator, para korzysta z obecnego rozgłosu. Tancerka pojawiła się w programie Mateusza Hładkiego "Mówię Wam". Dziennikarz próbował wypytać o rozstanie, ale ta była nieugięta.

Dziennikarzy wypytuje Kaczorowską. Ta była uparta i nieugięta

Agnieszka Kaczorowska pojawiła się w programie, by porozmawiać z Mateuszem Hładkim. Nie dziwi więc, że dziennikarz postanowił poruszyć najbardziej elektryzujący temat, który w ostatnich tygodniach dotyczy celebrytki. Chodzi oczywiście o jej rozstanie z mężem. - Budzi emocje, jak się pojawiasz - zagaił prezenter. Hładki ogłosił, że Kaczorowska będzie uczestniczką drugiego sezonu programu "Królowe przetrwania". Opowiedziała, że "to przygoda, której chciała doświadczyć". Zdradziła, że show nagrywano w Tajlandii. Bała się tęsknoty za córkami, ale nie była "tak silna, by ją paraliżowała". Później Hładki próbował podjąć temat związku gwiazdy. - Ostatnie dwa tygodnie przyniosły wiele informacji na temat twojego życia. A propos córeczek, czy ty jesteś teraz samotną mamą? - zapytał dziennikarz.

Są takie chwile w życiu, które wymagają ciszy. I to jest ten czas, który wymaga ciszy. I mimo że jestem na świeczniku, od kiedy jestem dzieckiem, ja o tę ciszę po prostu proszę

- zaapelowała Kaczorowska. - Apeluję o ciszę, bo jak każdy człowiek mam prawo do tej ciszy. Bo dalej jestem dalej człowiekiem, nie jestem tylko marką osobistą, osobą znaną i publiczną, jestem też człowiekiem i kobietą. I chyba tyle w tym temacie na ten moment - zaznaczyła. Wyjawiła, że niczego nie żałuje i nie chciałaby cofnąć czasu. - Ja niczego nie żałuję w swoim życiu i niczego nie chcę wymazać. (...) To wszystko ma cię czegoś nauczyć - stwierdziła.

To już koniec związku Kaczorowskiej i Peli. Wiadomo, dlaczego nie komentują rozstania

Podobno para miała rozstać się już we wrześniu, o czym na początku października poinformował portal Pudelek. - Od mniej więcej dwóch tygodni nie mieszkają już razem. Podzielili się opieką nad córkami: przez pół tygodnia z córkami mieszka Agnieszka, przez pozostałe dni Maciek. W czasie gdy Agnieszka jest w domu, Maciek pomieszkuje u przyjaciela, którego lokum znajduje się blisko wspólnego domu Agnieszki i Maćka - przekazał portal.

Para nie podejmuje tematu. Dowiedzieliśmy się dlaczego. - Na razie nieformalnie podzielili się opieką nad dziećmi. Teraz czekają, aż wszystko będzie na papierze. Ustalili, że do czasu jak ich rozstaniem nie zajmą się prawnicy, nie podzielą majątku, itp. nie będą nic komentować ze względu na dobro córek. Ten układ na razie im pasuje i się sprawdza, choć każdego świerzbi język. Zdają sobie sprawę, że jakby się wyłamali, to potem by mieli pod górkę, a tego nie chcą. Stwierdzili, że skoro tak dużo osób śledzi ich każdy krok, teraz będą wykorzystywać swoje zasięgi w mediach społecznościowych do reklamowania swoich zawodowych aktywności i na tym się skupiać - przekazał Plotki informator.

