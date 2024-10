Jolanta Kwaśniewska nie raz, nie dwa była pytana o potomstwo swojej córki. Sama Aleksandra nigdy nie chciała podejmować tego tematu. "Stoję na stanowisku, że to nie jest coś, z czego muszę się komukolwiek tłumaczyć. Nieposiadanie dziecka w ogóle nie powinno być przedmiotem pytań" - mówiła jakiś czas temu w rozmowie z "Wysokimi Obcasami". Wygląda jednak na to, że dziennikarze nie mają zamiaru odpuścić. Tym razem pytanie o wnuczęta padło w TVP Info. - Czy żałuje pani, że nie jest babcią? - słyszeliśmy w rozmowie. - Troszkę żałuję, tak. Chciałabym być babcią, myślę, że to jest fajna funkcja. Ja bym była babcią taką "po bandzie" - odpowiedziała delikatnie Kwaśniewska. Zachowanie dziennikarki rozzłościło wiele osób. Wśród nich znalazła się m.in. Agata Młynarska. Prezenterka nie gryzła się w język.

Agata Młynarska dosadnie o wywiadzie z Kwaśniewską. "Szczyt niedelikatności"

"Sprawa jest ważna i dotyczy nas wszystkich" - zaczęła zdenerwowana Młynarska. "To granice intymności, których przekraczać nie wolno. To wybory, z których nikomu nie musimy się tłumaczyć. (...) W jakiejkolwiek rozmowie (prywatnie i zawodowo) czy w wywiadzie tym bardziej, pytanie o to, czy bohaterka/gościni, bohater/gość nie żałuje, że nie jest babcią czy dziadkiem, jest szczytem niedelikatności, grubiaństwa i zwyczajnie brakiem profesjonalizmu. Tanim chwytem. Chyba że gość/gościni sami zdecydują się o tym mówić" - pisała na swoim profilu na Instagramie.

Internauci zgadzają się z Agatą Młynarską. "Pani Jolanta ma klasę"

Pod postem prezenterki pojawiło się mnóstwo komentarzy od osób, które podobnie jak ona, uważają, że pytanie dziennikarki nie było na miejscu. "Dobrze, że nie zapytała, jak się układa pani prezydentowej pożycie z panem prezydentem", "Pani Jolanta ma klasę", "Zgadzam się w stu procentach", "Masakra", "Durne pytania", "Warto zwrócić przy okazji uwagę, że to pytanie nie zadała pierwsza lepsza osoba" - pisali. A wy co sądzicie o całej sytuacji? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.