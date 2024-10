Michał Probierz przygotowuje obecnie naszą reprezentację do meczu w Lidze Narodów. Polacy już 12 października zagrają z Portugalią. W mediach zaczęły pojawiać się już pierwsze informacje na temat składu. Emocje sięgają zenitu. Nic więc dziwnego, że nazwisko naszego trenera nie schodzi z nagłówków największych polskich portali. Sam Probierz, jeśli już udziela wywiadów, to raczej skupia się przede wszystkim na piłce nożnej. Są jednak momenty, w których uchyla nieco rąbka tajemnicy ze swojej prywatności. Jakiś czas temu opowiedział o poważnym wypadku, którego doznał w dzieciństwie. Z jego konsekwencjami mierzy się do teraz.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz wbił szpilkę Portugalczykom. "Zostali zlekceważeni"

Michał Probierz doznał poważnego urazu w dzieciństwie. "Na sankach zjechałem do rzeki"

Polski selekcjoner niedawno gościł w studiu Kanału Zero. To właśnie tam trener odsłonił swoją prywatną stronę. W pewnym momencie opowiedział o przykrej historii, która miała miejsce w dzieciństwie. - Wpadłem na pomysł, żeby obwiązać sobie palec sznurkiem. Na sankach zjechałem do rzeki, zahaczyłem o coś i urwałem palec. W szpitalu i tak się cieszyłem, bo komuś obok przyszywali rękę - opowiadał przejęty. Później wyznał, że wypadek bardziej niż on, przeżywali jego bliscy. - Moja mama płakała. Lekarz spojrzał i zapytał: Co? Pianista? Nie? To da sobie radę - żartował.

To nie jedyny wypadek Michała Probierza. "Nie mogę się uśmiechnąć"

W tej samej rozmowie trener naszej reprezentacji opowiedział o jeszcze jednym przykrym incydencie, który przydarzył się już na boisku. W wyniku kontuzji stracił czucie w części twarzy, przez co ma problem z uśmiechem. - Nie mogę się uśmiechnąć. Nie mam czucia w części twarzy, bo dostałem w meczu, jestem po zabiegach. Jak piję kawę, to muszę uważać, żeby się nie oparzyć. Niektórzy myślą, że śmieję się szyderczo, ale nie umiem inaczej - wyjaśnił. Przypominamy, że mecz Polska-Portugalia będzie transmitowany na antenie Telewizji Polskiej o 20.45. Jak myślicie, kto wygra? ZOBACZ TEŻ: Syn Michała Probierza nosi imię o zaskakującym znaczeniu. W Polsce jest coraz popularniejsze