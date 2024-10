W mediach zawrzało, gdy dziennikarze z portalu Goniec.pl opublikowali śledztwo w sprawie kontrowersyjnego celebryty - Arkadiusza Zgorzelskiego, który w sieci znany jest pod pseudonimem Megakot. W reportażu opisano sprawę partnerek influencera, które zmarły w tajemniczych okolicznościach. Wyjawiono również, że ten miał organizować orgie, na których rzekomo pojawiało się wiele znanych osób. Śledztwo nie przeszło bez echa wśród dziennikarzy, a także polityków, którzy szeroko komentowali szokujący materiał.

Sprawa Megakota odbiła się szerokim echem w mediach. Śpiewak czeka na sprawiedliwość. Morawiecki poruszony

Portal Goniec.pl nie pierwszy raz zajmuje się gwiazdami TTV. Wcześniej opublikowali głośny materiał o Dagmarze Kaźmierskiej, która zajmowała się przed laty sutenerstwem. Tym razem reporterzy zajęli się sprawą Megakota, którego wielu może kojarzyć z programu "Królowe życia". Celebryta już jakiś czas temu zrezygnował z aktywności w sieci. Wcześniej opowiedział o śmierci byłych partnerek. - Zamordowali mi kiedyś dziewczynę. Już z nią wtedy nie byłem. Nawet policja mnie podejrzewała, że to ja ją zabiłem. Oskarżali mnie o zabójstwo, ale potem złapali prawdziwego mordercę. (...) Cztery moje dziewczyny nie żyją. To, co ja wiem, bo nie jestem na bieżąco ze wszystkim - wyjawił w rozmowie z youtuberem Winnim. Obecnie Megakot spotyka się z młodszą o 32 lata kobietą. Portal porozmawiał z kilkoma osobami z otoczenia nieżyjącej już kobiety, która przed laty miała bawić się na imprezach Megakota. Jak można przeczytać, celebryta rzekomo miał uzależnić ją od narkotyków. Informatorzy Gońca podają też, że Megakot podobno zgwałcił dziewczynę, która wcześniej rzekomo została odurzona tabletką gwałtu.

Te szokujące informacje nie pozostały bez echa w sieci. Wiele osób zdecydowało się zabrać głos w sprawie. Wśród nich jest Jan Śpiewak, który krytykował telewizję TTV za zaangażowanie Zgorzelskiego do programu "Królowe życia". "W styczniu 2022 roku moją skrzynkę zalały informacje o Megakocie - to, co robił było tajemnicą poliszynela w Szczecinie. Napisałem kilka postów, nagrałem film na YT, TVN wyrzucił go z Królowych życia. (...) Cieszę się, że wreszcie dowiemy się o ofiarach celebryty i mam nadzieję, że spotka go sprawiedliwość" - napisał na Instagramie. O sprawie wypowiedział się również były premier, Mateusz Morawiecki.

Kolejny reportaż, który wgniata w krzesło… czytasz i masz łzy w oczach… obowiązkowa lektura dla rodziców i klasy politycznej"

- napisał na portalu X. Do przeczytania reportażu zachęcała w mediach społecznościowych Karolina Korwin Piotrowska, a dziennikarz Tomasz Smokowski napisał o "hodowaniu potworów". "Postać z artykułów wyjątkowo obrzydliwa. (...) wszyscy jako media niestety przykładamy ręce do popularności takich pseudogwiazd. (...) Hodujemy potwory. I co gorsza - lepiej niestety nie będzie" - czytamy na Instagramie dziennikarza.

Megakot organizował orgie z udziałem znanych osób

Dziennikarze przekazali że Zgorzelski miał organizować orgie, na których pojawiali się znani muzycy, celebryci oraz kabareciarze. "To były orgie seksualne. Zamożni panowie i młode, zagubione dziewczyny, na których takie otoczenie i towarzystwo robiło ogromne wrażenie" - czytamy. Zasugerowano, że na imprezach mogły pojawiać się osoby nieletnie. "Czy każda z tych dziewczyn miała co najmniej 15 lat albo chociaż 18? Nie wiem. Część wyglądała na czternaście. A jak jakaś miała 20 lat, to Zgorzel mówił na nią 'babcia'". Reporterzy Goniec.pl próbowali skontaktować się z Megakotem, ale ten nie był zainteresowany rozmową.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD).

Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.