Krzysztof Ibisz jest jednym z najsłynniejszych prezenterów w kraju. Pracował przy takich produkcjach jak "Taniec z gwiazdami", "Awantura o kasę" (która wróciła na antenę po 20 latach), "Gra w ciemno" i "Bar". Współprowadził przed laty również program "Jak oni śpiewają?", w którym mierzyli się artyści i celebryci. Zwycięzca mógł m.in. nagrać własną płytę. Tak było w przypadku m.in. Agnieszki Włodarczyk. Drugą gospodynią programu była z kolei Katarzyna Cichopek, która potem kontynuowała karierę w Telewizji Polskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Ibisz wspomina wspólne chwile z Cichopek. Nie chodzi o telewizję

Krzysztof Ibisz wrócił wspomnieniami do wspólnych chwil z Cichopek. Grali razem w teatrze

Krzysztof Ibisz w ostatnim wywiadzie dla Plotka wrócił do wspomnień z Cichopek. Odwołał się do jej słów o tym, że celebrytka "kocha go i uwielbia". - Ja też Kasię kocham i uwielbiam. Przeżyliśmy razem bardzo dużo na scenach w całej Polsce, ale także w telewizji - prowadziliśmy festiwal w Sopocie i mnóstwo dużych wydarzeń, "Jak oni śpiewają?", pięć edycji prowadziłem z Kasią. Bardzo się lubimy, to jest superosoba - przyznał. Okazuje się, że prezenter i aktorka znają się nie tylko z telewizji. Niegdyś pracowali wspólnie w teatrze, a ze spektaklem jeździli po całej Polsce, spędzając długie godziny w busie. Wtedy lubili ze sobą dyskutować.

Już tego nie robimy oboje, nie gramy, ale był taki moment ileś tam lat temu. I wtedy te nasze rozmowy po trzy, cztery godziny o życiu, o świecie, to był bardzo miły czas

- podsumował.

Krzysztof Ibisz czeka przyjścia na świat syna. Jego żona pokazała się na ściance

Ostatnio sporo się dzieje nie tylko w zawodowym życiu Krzysztofa Ibisza. Prezenter i jego ukochana Joanna Ibisz spodziewają się przyjścia na świat drugiego dziecka. Żona Ibisza zwykle unika blasku reflektorów, jednak ostatnio zrobiła wyjątek i pojawiła się razem z nim na evencie. Pozowała reporterom, z dumą podkreślając ciążowe krągłości. Rodzina Ibiszów powiększy się chyba już niebawem - małżonkowie informacją o ciąży podzielili się w maju tego roku.