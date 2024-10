Na początku października Roksana Węgiel umieściła w mediach społecznościowych wpis na temat swojego stanu zdrowia. Wokalistka źle się poczuła i po koncercie trafiła do szpitala. O tym, co dokładnie się wydarzyło opowiedziała na InstaStories. "Kochani, nie sądziłam, że do tego dojdzie. Moi fani zawsze byli dla mnie najważniejsi, bo to dla nich tworzę muzykę i gram koncerty. Niestety, w związku ze wzmożonymi aktywnościami związanymi m.in. z trasą koncertową, mój organizm się zbuntował. Wczoraj po małym występie poczułam się gorzej i trafiłam do szpitala" - zaczęła. W dalszej części wpisu wyjawiła, że choruje na cukrzycę typu pierwszego, a o diagnozie dowiedziała się niespodziewanie. Z powodu problemów zdrowotnych wokalistka musiała odwołać październikowe koncerty.

Roksana Węgiel zabrała głos w temacie swojego stanie zdrowia. Przekazała dobre wieści

Po kilku dniach po opublikowaniu w mediach społecznościowych wieści na temat swojego stanu zdrowia Roksana Węgiel postanowiła zwrócić się do swoich fanów i powiedzieć, jak czuje się po zdiagnozowaniu u niej cukrzycy typu pierwszego. Wokalistka przyznała, że czuje się już lepiej i, mimo że rwie się do działania, to musi teraz odpoczywać i odzyskiwać siły. "Dziękuję bardzo za wsparcie, które dostaję od was przez ostatnie dni. Dziękuję wszystkim, którzy podzielili się ze mną w wiadomościach prywatnych swoimi doświadczeniami z cukrzycą. Dziękuję za każde ciepłe słowo. Ja czuję się trochę lepiej, staram się dużo odpoczywać, ale już mnie nosi. Jesteście przekochani" - napisała wokalistka.

Roksana Węgiel zwróciła się z apelem do fanów. "Jeśli sytuacja tego wymaga, proście o pomoc"

Roksana Węgiel w swojej publikacji wspomniała także o Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego. Wokalistka zwróciła się do swoich fanów i podkreśliła, aby o siebie dbali i jeśli tylko sytuacja tego wymaga, nie bali się prosić o pomoc i wsparcie. "Dbajcie o siebie, proszę. Buziaki" - podsumowała Roksana Węgiel.