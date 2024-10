Patrycja Tuchlińska od kilku lat związana jest ze starszym o niemal 50 lat miliarderem, Józefem Wojciechowskim. Para doczekała się dwójki dzieci, Augusta i Aurory. Dziewczynka przyszła na świat zaledwie kilka miesięcy temu. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, iż modelka jest nie tylko partnerką biznesmena. Pełni też ważną funkcję w jego firmie.

Czym zajmuje się Patrycja Tuchlińska? Modelka objęła ważną funkcję w firmie ukochanego

Wbrew temu, co zwiastowali złośliwi, Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski od sześciu lat tworzą zgrany duet. Para wychowuje razem dwójkę pociech, trzyletniego August i kilkumiesięczną Aurorę. Zakochani tworzą duet nie tylko w życiu prywatnym, ale także zawodowym. Modelka zasiada bowiem w radzie nadzorczej firmy biznesmena - JW Construction. Niewielu zdaje sobie sprawę, że wybranka miliardera ma wykształcenie techniczne. Tuchlińska ukończyła bowiem inżynierię mechaniczną na Politechnice Wrocławskiej. Nie zdecydowała się jednak na karierę w zawodzie. Kiedy poznała biznesmena, pracowała jako modelka. Można było ją wówczas oglądać na wybiegach u polskich projektantów. Startowała też w wyborach miss.

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski są małżeństwem? Wiele na to wskazuje

Od dłuższego czasu stan cywilny Patrycji Tuchlińskiej stanowi zagwozdkę dla fanów modelki. Spekulacjom na temat jej cichego ślubu z miliarderem nie ma końca. Józef Wojciechowski w przeszłości był dwukrotnie żonaty. Czy zdecydował się stanąć na ślubnym kobiercu także z matką swoich najmłodszych dzieci? Wiele na to wskazuje. Jakiś czas temu fanka w komentarzu wspomniała bowiem o "mężu" Tuchlińskiej. Modelka zareagowała na wpis internautki. "Jakie miłe słowa! Bardzo dziękuję za ten komentarz. Miłość i szczęście to uczucia, które dają nam wielką motywację do działania. Ściskam was mocno i życzę wszystkiego, co najpiękniejsze" - napisała, nie prostując jednocześnie słów fanki. ZOBACZ TEŻ: 77-letni Józef Wojciechowski ma młodą ukochaną i siedmioro dzieci. Najmłodsze to jeszcze niemowlę