Blanka Lipińska od pewnego czasu coraz częściej pokazuje się ze swoim ukochanym. Kilka miesięcy temu pozowała z nim na pokazie Paprockiego i Brzozowskiego, co opatrzyła czułym opisem. "Oto jest i on! Człowiek, który u mojego boku trwa już prawie trzy lata. Czy to mój najdłuższy związek w życiu? Być może. Czy to już "na zawsze"? Na nasze zawsze na pewno. Jak długo to zawsze potrwa? Któż to wie, nam jest dobrze i to najważniejsze! Czy jest fajnie? Jest doskonale w swojej niedoskonałości. Panie i panowie, premierowo mój partner życiowy Paweł Baryła" - napisała na Instagramie. Przed tą relacją mówiło się wiele o znajomości autorki "365 dni" z Aleksandrem Baronem. Mało kto pamięta, że Lipińska była również z Maćkiem Buzałą.

Blanka Lipińska i jej reakcja na nową miłość Grzeszczak. Ma dobry kontakt z eks

Po związku z Liberem, Grzeszczak ma układać sobie życie u boku Macieja Buzały, który jest jednocześnie dawnym partnerem Lipińskiej. Taką informację podał jeden z portali. Ostatnio autorka bestsellerów została zapytana o to, co sądzi o relacji tej dwójki. -Nie mam zdania na ten temat - przekazała Jastrząb Post. To jednak nie wszystko. Lipińska niedawno miała do czynienia z Buzałą. - Z Maćkiem widzieliśmy się chyba z miesiąc temu, bo był u nas w domu na wsi i naprawiał klimatyzację, która się zepsuła. Było jak zwykle uroczo. Zażyczył sobie rosół, a potem został na noc. Potem wstał i znowu naprawiał klimatyzację. Fajny to jest chłopak. Bardzo, bardzo dobry, jeśli chodzi o wszelkie kwestie chłodzenia i grzania. Za****** typ. Uwielbiam go - przekazała autorka bestsellerów.

Paweł Baryła, Blanka Lipińska KAPiF.pl

Blanka Lipińska sprostowała wieści o eks. Chodzi o jego rzekomą relację z inną gwiazdą

Przy okazji wywiadu, celebrytka przypomniała sobie pewien nieprawdziwy news dotyczący relacji Macieja Buzały z pewną gwiazdą. - Jedyne co ci mogę powiedzieć, to z tych newsów, które wczoraj wyczytałam odnośnie tego, że był z Anią Karwan, to tutaj mogę wam prostować, że on nigdy w życiu nie był z Anią Karwan - przekazała Lipińska. Pokazała tym samym, że ma raczej bliskie relacje z byłym partnerem, czego nie można powiedzieć o każdej z jej dawnych znajomości.