Ewa Minge jest jedną z tych gwiazd, dla których nie ma tematów tabu. Utalentowana projektantka niejednokrotnie mówiła publicznie o tym, że zmagała się z poważną chorobą - wrodzonym niedorozwojem wątroby. Teraz, w rozmowie z Plotkiem, opowiedział o zdrowiu psychicznym. Gwiazda z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego apelowała o to, by nie bać się, ani nie wstydzić się korzystać z pomocy psychologów i psychiatrów w sytuacjach kryzysowych. Sama również sięga po takie wsparcie.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak Minge radzi sobie w kryzysie? Wspomina o "wyroku śmierci"

Ewa Minge o zdrowiu psychicznym

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ma na celu podniesienie świadomości na temat kwestii zdrowia psychicznego. W tym roku tematem przewodnim jest "Zdrowie psychiczne w pracy", co ma podkreślić związek między zdrowiem psychicznym a pracą.

My jednak porozmawialiśmy z Ewą Minge o szeroko rozumianej dbałości o zdrowie psychiczne. Projektantka zaczęła od gorzkich przemyśleń. - W Polce bardzo mało się mówi o zdrowiu psychicznym. Nie ukrywam, że chciałabym, żeby wyglądało to inaczej - usłyszeliśmy. A później dodała: - Myślę, że Polsce mamy niedoszacowane szpitale psychiatryczne, mamy zbyt mało lekarzy psychiatrów. Czeka się po dwa, trzy miesiące nawet prywatnie do dobrego psychiatry. Gwiazda podkreśliła, że sama również potrzebowała pomocy psychiatry. Ta była konieczna zwłaszcza wtedy, kiedy projektantka usłyszała, że jest śmiertelnie chora.

Mając w domu psychologa, sama przechodząc różne etapy swojego życia, bo kiedy ciężko zachorowałam, śmiertelnie - kiedy miałam praktycznie wyrok śmierci - musiałam zgłosić się do psychiatry

- wyznała.

Minge podkreśliła to, na co uwagę zwracają też specjaliści. O zdrowie psychiczne należy dbać tak samo jako o zdrowie fizyczne. Kiedy coś nam dolega, trzeba reagować i szukać pomocy u lekarzy i sięgać po przepisane leki. - Myślę, że dbanie o zdrowie psychiczne - musimy sobie to uzmysłowić - to nie zawsze jest tylko to, że robimy pewne rzeczy, np. suplementujemy się. Jeżeli chorujemy na poważną chorobę - a choroby psychiczne taka jak m.in. depresja, stany lękowe, nerwice to są poważne historie - to trzeba brać tabletki.

Projektantka od razu zaznaczyła, że trzeba szukać najlepszych specjalistów, którzy będą wybierali odpowiednie środki. - Trzeba pójść do dobrego lekarza, który dobierze odpowiednie leki. Ludzie mówią "mnie nie są potrzebne leki dla wariatów", ale to nie są leki dla wariatów. Jeśli mamy np. problemy z żołądkiem czy z głową, to bierzemy na to lekarstwo. Jeśli więc mamy problemy z naszą psychiką, to też powinniśmy sięgnąć po lekarstwo - mówiła.

Ewa Minge korzysta z leczenia farmakologicznego

Ewa Minge w rozmowie z nami przyznała, że sama również leczy się u psychiatry. - Nie ukrywam, że w okresach bardzo mocnego napięcia, wspomagam się farmakologicznie. Jestem pod opieką lekarza.

Projektantka dodała, że ponadto w tym, by być w lepszej kondycji psychicznej obok leków i pomocy fachowców, pomagają jej treningi oraz obecność zaufanych osób. - Dzwonię do moich najbliższych przyjaciółek i jak coś jest nie tak, to im opowiadam. [...] Mam grono wspaniałych przyjaciół. [...] My się wzajemnie wyczuwamy i wiemy, kto kiedy ma problem. I wtedy takiej osoby nie zostawiamy - wyznała.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności lub chcesz pomóc osobie w kryzysie psychicznym, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222 ; Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111; Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123. Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.