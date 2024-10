Poruszający gest Taylor Swift. Przekazała gigantyczną darowiznę

Taylor Swift cieszy się niesłabnącą popularnością, nie tylko ze względu na jej twórczość, ale i gesty wobec osób, które doświadczyły prawdziwej tragedii. Nad losami Florydy dyskutuje cały świat, a co ciekawe gwiazda wkrótce się tam wybiera, a to wszystko przez zaplanowany koncert.

Taylor Swift pomogła ofiarom huraganu. Mowa o kilku milionach

Wokalistka przekazała pięć milionów dolarów na rzecz organizacji Feeding America, która podziękowała Swift za hojność. Wskutek wsparcia piosenkarki pomoc dla mieszkańców części Florydy, Karoliny, Georgii oraz Tennessee nadejdzie o wiele szybciej. Wypowiedź szefowej organizacji jest cytowana przez zagraniczne media. "Ten wkład pomoże społecznościom odbudować się i odzyskać siły, zapewniając niezbędną żywność, czystą wodę i zapasy ludziom dotkniętym tymi niszczycielskimi burzami" - czytamy w komunikacie Claire Babineaux-Fontenot, cytowanym przez "Yahoo! News". Bez wątpienia Swift pokazała po raz kolejny, że ma wielki serce. Organizacja już zdążyła wysłać do potrzebujących ponad 140 ciężarówek z jedzeniem i wodą. Wokalistka w przeszłości także angażowała się w pomoc potrzebującym i przekazała milion dolarów na pomoc poszkodowanym przez tornado w grudniu 2023 roku w stanie Tennessee.

Taylor Swift Fot. REUTERS/Andrew Kelly

Rubikowie mieszkają w Miami. Wspomnieli o huraganie

Od ponad roku rodzina Rubików podbija Miami, co zresztą pokazują w social mediach. Przy okazji relacjonowania amerykańskiej codzienności, nie można było pominąć kwestii huraganu. Agata Rubik wyznała, że nie odczuwa zagrożenia. - U nas nie ma żadnych obaw. Huragan ma przejść bokiem, ale jak będzie, to się okaże - powiedziała Plejadzie. - Natomiast bardzo współczujemy wszystkim ludziom, a zwłaszcza naszym znajomym, którzy żyją po drugiej stronie Florydy, którzy musieli zabezpieczyć swoje domy i się ewakuować. Mamy nadzieję, że Milton okaże się dla nich łaskawy - dodała. Co na to jej mąż? - Wszyscy szykujemy się na nadejście huraganu Milton. (...) Wydaje się, że Miami będzie bezpieczne. Większość naszych znajomych z zachodniego wybrzeża udaje się właśnie do nas w ramach ewakuacji. (...) Mam nadzieję, że huragan osłabnie i nie skręci do nas - przekazał z kolei na Instagramie. Dodał, że mieszkańcy Miami wykupują hurtowe ilości papieru toaletowego i wody.