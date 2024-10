Wieczorem 9 października odbyła się oficjalna premiera najnowszego filmu Xawerego Żuławskiego - "Kulej. Dwie strony medalu". Film był emitowany jeszcze we wrześniu podczas Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni, ale teraz zaplanowano premierę, na której pojawił się tłum gwiazd. Zobaczcie, jak się prezentowały.

Zobacz wideo Dlaczego Tomasz Włosok zagrał Jerzego Kuleja? Wszystko z miłości do boksu i sportów walki

Gwiazdy na premierze filmu "Kulej. Dwie strony medalu. Tomasz Kot prezentował się doskonale

"Kulej. Dwie strony medalu" to film biograficzny, który opowiada o losach Jerzego Kuleja, który był legendarnym bokserem lat 60. ubiegłego wieku. W rolę podwójnego mistrza Europy i ośmiokrotnego mistrza Polski, który jako jedyny polski pięściarz wywalczył dwa złota olimpijskie wcielił się Tomasz Włosek, którego nie zabrakło na premierze filmu. Z kolei jego żonę Helenę Kulej zagrała Michalina Olszańska. Obok nich w produkcji mogliśmy zobaczyć Tomasza Kota, który wcielił się w pułkownika Sikorskiego. Kot, choć nie często pojawia się na imprezach branżowych, tym razem był obecny na wydarzeniu. Prezentował się niezwykle elegancko. Aktor świetnie wyglądał w czarnym garniturze, który uzupełniała czarna koszula. Z daleka wyróżniały się czerwone, ale delikatne akcenty stylizacji.

Agnieszka Woźniak-Starak ze złotymi akcentami. Grażyna Torbicka jak zwykle pokazała klasę

Na premierze filmu obecna była także Agnieszka Woźniak-Starak. Nie był to przypadek. Prezenterka została zaproszona na wydarzenie, ponieważ film "Kulej. Dwie strony medalu" został zadedykowany jej zmarłemu mężowi, producentowi filmowemu - Piotrowi Woźniakowi-Starakowi. Była gospodyni "Dzień dobry TVN" zapozowała na ściance do zdjęć. W oczy rzucał się jej długi płaszcz, który zdobiły złote wzory. Pod nim Wożniak-Starak miała mieniący się, welurowy kombinezon z golfem. Prezenterka zrezygnowała z biżuterii, ale za to rozpuściła włosy i zdecydowała się na mocniejszy, wieczorowy makijaż. Podkreśliła oczy i kości policzkowe.

Wspaniale prezentowała się także Grażyna Torbicka. Znawczyni kina, która przez lata prowadziła program "Kocham kino", na evencie pojawiła się w długiej, dopasowanej sukience z rozcięciem na nodze. Do całości kapitalnie pasowały czarne botki oraz złote dodatki. Dziennikarka jak zawsze pokazała klasę.

Obok nich na ściance pojawiły się także takie sławy, jak: Andrzej Chyra, Maja Ostaszewska, Małgorzata Socha, Ewelina Flinta czy Olga Bołądź. Ich zdjęcia także znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu.