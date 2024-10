Krzysztof Ibisz od 2021 roku jest mężem Joanny Kudzbalskiej, która po ślubie przejęła jego nazwisko. Doskonale pamiętają ją zapewne fani "Top Model" - ukochana prezentera brała udział w drugiej edycji show w 2011 roku. We wrześniu 2022 roku małżonkowie powitali na świecie syna Borysa, a w maju tego roku poinformowali, że ich rodzina ponownie się powiększy.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezenter mówi o oczekiwaniu na dziecko

Joanna Ibisz z dumą prezentuje na ściance zaokrąglony brzuch

Drugą ciążę Ibiszowie ogłosili publicznie w instagramowym poście. Małżonkowie opublikowali zdjęcie, na którym pozują w trójkę wraz z Borysem. "Będzie nas więcej" - podpisali fotografię, a przyszła mama zaprezentowała zaokrąglony brzuch. Joanna Ibisz, choć jest aktywna w mediach społecznościowych, raczej unika ścianek i życia w świetle reflektorów. Tym razem zrobiła jednak wyjątek. 9 października wraz z mężem wybrała się na event z okazji otwarcia jednej z klinik. Joanna Ibisz wybrała na tę okazję czarną marynarkę, pod którą założyła ażurowy top, podkreślający jej ciążowe krągłości. Całą stylizację dopełniły jeansy, czarne buty i torebka. Do zdjęcia pozowała obok Krzysztofa Ibisza, który tego wieczoru postawił na elegancki garnitur i czarną koszulę.

Ibiszowie na ścianceOtwórz galerię

Krzysztof Ibisz widzi podobieństwo do najmłodszego syna

Krzysztof Ibisz od urodzenia Borysa na nowo odkrywa uroki opieki nad małym dzieckiem. W rozmowie z Plotkiem jakiś czas temu przyznał, że uwielbia śpiewać swojemu synowi. - Śpiewam, kiedy chcę go uśpić. Bardzo lubię na przykład taką starą Warszawę, Mieczysława Fogga, Hankę Ordonównę (...), ale też poezję śpiewaną, Stare Dobre Małżeństwo, Grzegorza Turnaua, Marka Grechutę. Lubię piosenkę, która daje dobry, głębszy przekaz - wyznał Ibisz. Prezenter w rozmowie z nami zdradził także, że chłopiec staje się do niego coraz bardziej podobny. - Odświeżyłem zdjęcia z dzieciństwa, kiedy miałem cztery, pięć lat, i to jest po prostu zdjęta ze mnie skóra. To jest niesamowite. Budzi to we mnie wielkie emocje - opowiadał. Krzysztof Ibisz ma także dzieci z poprzednich związków. Z małżeństwa z Anną Zejdler doczekał się syna o imieniu Maksymilian, a z Anną Nowak-Ibisz ma syna Vincenta.