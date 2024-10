Marcin Hakiel jest obecnie cały czas na świeczniku. A wszystko zaczęło się, gdy w marcu 2022 roku dowiedzieliśmy się, że tancerz rozstał się ze swoją wieloletnią ukochaną - Katarzyną Cichopek. Głośne rozejście się pary ma swoje echa do dziś. Oboje jednak układają sobie życie u boku nowych partnerów. Hakiel związał się z Dominiką Serowską, która już niedługo urodzi ich pierwsze dziecko.

Marcin Hakiel oczekuje narodzin dziecka. Pokazał zdjęcie z USG

Narzeczona tancerza chętnie opowiada o ciąży, a ona sam nie może się już doczekać narodzin trzeciego potomka. Przypominamy, że Marcin Hakiel ma z Katarzyną Cichopek dwójkę dzieci - 15-letniego Adama oraz 11-letnią Helenę. To będzie jednak pierwsze dziecko z Dominiką Serowską. Para, która chętnie pokazuje się razem na branżowych wydarzeniach, nie kryje zachwytu nad nową sytuacją. Celebrytka cały czas pozostaje w kontakcie z obserwatorami, którzy śledzą jej codzienność. Tym razem to jej ukochany pochwalił się zdjęciem z USG, a Dominika udostępniła kadr również na swoim InstaStories. Dziecko rośnie jak na drożdżach i już wiadomo, kiedy pojawi się na świecie. Niedawno Serowska podzieliła się tą informacją w mediach społecznościowych. Odpowiedziała na pytanie jednej z fanek, która chciała poznać datę porodu. "W grudniu" - odpisała.

Ukochana Marcina Hakiela zdradziła, ile przytyła w ciąży

Dominika pozostaje w stałym kontakcie z obserwatorami i często organizuje sesję "pytania i odpowiedzi" na Instagramie. Fani najchętniej wypytują o ciążę, która jest już na zaawansowanym etapie. Serowska nie obawia się pytań o prywatę i chętnie na nie odpowiada. Tym razem wyjawiła, ile faktycznie przytyła w ciąży. "Uwaga! 17 kilogramów przytyłam od początku ciąży, więc to całkiem sporo, ale moja waga wyjściowa była niska, więc teraz moja waga wynosi tyle, co przeciętna waga kobiet w większości, tylko u mnie inaczej się rozkłada. Ja lubię siebie szczupłą, więc zamierzam wrócić na spokojnie do poprzedniej wagi, ale myślę, że geny mi w tym pomogą" - napisała na InstaStories.