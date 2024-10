Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela przez lata uchodzili wręcz za parę idealną, która doczekała się dwóch córek. Bańka pękła, a jak przekazał portal Pudelek, małżeństwo się rozpadło. To właśnie na tym obecnie skupiają się media, choć sami zainteresowani nie komentują sprawy. Niewielu jednak pamięta, jak burzliwe było życie uczuciowe serialowej Bożenki z "Klanu" przed laty.

Agnieszka Kaczorowska nie stroniła od bad boyów. Lubiła starszych

I choć dla wielu Kaczorowska to Bożenka z "Klanu", widzowie doskonale kojarzą ją także z programu "Taniec z gwiazdami". Celebrytka przez lata skupiała się bowiem na karierze tanecznej, którą zaczęła w dzieciństwie. W 2010 roku uzyskała tytuł młodzieżowej mistrzyni świata w tańcach latynoamerykańskich. Partnerował jej wówczas Paweł Tekiela, z którym związana była również prywatnie. W rozmowie z Żurnalistą wyznała, że przez dłuższy czas wchodziła w związki z tancerzami. - Często lubiłam bad boyów, aczkolwiek więcej zauroczeń było w świecie tanecznym, bo tam siedziałam całą głową i sercem - opowiadała. Kaczorowska nie ukrywała jednak, że interesują ją starsi mężczyźni. - Podobają mi się trochę starsi i dojrzalsi mężczyźni. Moi rówieśnicy to jeszcze chłopcy. Nie mam z nimi kontaktu, bo czym mogą mi zaimponować? Zdjęciem profilowym na Facebooku? - zdradziła w rozmowie z czasopismem "Na żywo".

Wiele romansów Kaczorowskiej nie było potwierdzonych i pozostały jedynie spekulacjami. Wyjątkiem była relacja z Rafałem Samborskim. Montażysta i reżyser filmowy był starszy od partnerki o 18 lat. Zaczęli się spotykać w 2014 roku tuż pod odpadnięciu celebrytki z "Tańca z gwiazdami". Kaczorowska dementowała, jakoby ukochany zostawił dla niej żonę i dzieci. - Mój obecny partner jest inteligentny. To niezwykły człowiek, o ogromnym potencjale - tak opowiadała o Samborskim w rozmowie z "Twoim Imperium". Związek nie przetrwał jednak próby czasu.

Zarzucano jej romansowanie z partnerami z "Tańca z gwiazdami". Kaczorowska zakochała się na planie musicalu o Janie Pawle II

Kaczorowska przez lata występowała w tanecznym show, a media wielokrotnie zarzucały jej, że romansuje ze swoimi partnerami. Celebrytka w pewnym momencie nie wytrzymała i odniosła się do sytuacji. - Zawsze mi przypisują romanse z partnerami. Nie sądzę, żebym przez to była dłużej w programie. To chemia taneczna na parkiecie jest ważna - zaznaczyła w rozmowie z Pudelkiem.

Kolejnym partnerem Kaczorowskiej był Maciej Zadykowicz - wokalista zespołu FahrenHeit. Para poznała się na planie musicalu o papieżu "Karol - musical o życiu Jana Pawła II". Muzyk znalazł zatrudnienie w szkole tańca ukochanej. - Jest to taka osoba, która mnie bardzo wspiera. (...) To naprawdę cudowny gość - opowiadała reporterce "Dzień dobry TVN" Kaczorowska. Związek się rozpadł, ale podobno tancerka i piosenkarz rozstali się w zgodzie. Później celebrytka poznała Pelę, którego zatrudniła w swojej szkole. Wielu zarzucało im, że romansowali jeszcze, gdy oboje byli w związkach. - Zaiskrzyło, ale do niczego nie doszło, bo byliśmy w innych związkach. Ja się rozstałam, on się rozstał i wtedy wpadliśmy sobie w ramiona - podkreślała Kaczorowska w rozmowie z Żurnalistą.