Serial "Ranczo" zadebiutował w telewizji w 2006 roku. Widzowie doczekali się aż dziesięciu sezonów formatu, ale co jakiś czas w sieci pojawiają się plotki o tym, że produkcja być może powróci na ekrany. Jeżeli tak się stanie, to z pewnością w "Ranczu" nie może zabraknąć Ewy Kuryło, która wcielała się w rolę dyrektorki szkoły. Aktorka od lat jest związana z innym bohaterem produkcji - Piotrem Pręgowskim, czyli serialowym Pietrkiem.

Ewa Kuryło i Piotr Pręgowski nie mieli łatwo. "Straciłem płynność finansową"

Ewa Kuryło i Piotr Pręgowski poznali się na studiach. W ich przypadku była to miłość od pierwszego wejrzenia. Aktorzy przez długi czas nie myśleli o ślubie, ale wszystko się zmieniło, gdy na świat przyszła ich córka Zofia. Zaledwie kilka miesięcy później powiedzieli sobie sakramentalne "tak". W małżeństwie aktorów nie wszystko było idealne. Zmagali się z problemami finansowymi. W głowie Pręgowskiego pojawiły się czarne scenariusze. - Kombinowałem, jak tu się wysoko ubezpieczyć i ewentualnie zabezpieczyć rodzinę. Traktowałem to biznesowo. Straciłem płynność finansową... W moim życiu zawodowym były takie chwile, że trudno było utrzymać dom z pracy, a ponieważ miałem to nieszczęście, że nie miałem innego zawodu poza aktorstwem, to byłem skazany na aktorstwo, którego nie mogłem uprawiać - mówił aktor w rozmowie z "Super Expressem".

Piotr Pręgowski ciepło o żonie. "Odkryliśmy na nowo potęgę naszej miłości"

W pewnym momencie los uśmiechnął się do aktorów. - Którejś zimy żona zrobiła mi zdjęcia, jak kąpałem się w przeręblu. Zawiozłem je do agencji artystycznej. Zostały zauważone i niedługo potem zagrałem w serialu "Camera café". To był przełomowy moment - mówił aktor w jednym z wywiadów. Później ich kariera nabrała tempa, aż w końcu spotkali się również na planie "Rancza". Odnaleźli swój spokój na Kujawach, gdzie mają dom. - Tu, z dala od miejskiego zgiełku odkryliśmy na nowo potęgę naszej miłości, która rozpaliła w nas nieujarzmiony żar - mówił Pręgowski w wywiadzie dla "Twoje Imperium". ZOBACZ TEŻ: Gwiazda "Rancza" w żałobie. Zamieściła wzruszający wpis. "Wolałabym nie dorosnąć"

