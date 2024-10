Paulina zyskała rozpoznawalność dzięki udziałowi w programie "Top Model". Swoich sił próbowała w pierwszej i ósmej edycji programu, jednak w modowym show nie udało jej się zajść daleko. 1 września media obiegła tragiczna wiadomość o śmierci Pauliny oraz jej męża. Obydwoje zostali znalezieni martwi w swoim domu pod Poznaniem. Prokuratura wciąż bada sprawę, jednak jest to trudne ze względu na to, że ciała były w zaawansowanym stanie rozkładu.

Paulina Lerch i jej mąż zmarli niespodziewanie. Prokuratura ma nowy komentarz

Mija ponad miesiąc od znalezienia ciał Pauliny i jej męża. Małżonkowie zostali pochowani 12 września, a śledztwo trwa. - Czekamy też na dokładną ekspertyzę w sprawie broni, bo nie zapominajmy, że tam był rewolwer - przekazał prok. Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu "Faktowi". - Czekamy na szczegółową i ostateczną opinię - dodał. Co więcej zdradził na temat przyczyn odejścia dwójki? Wykluczono, że do śmierci małżonków przyczyniła się osoba trzecia. Prokurator wskazał też na pewną hipotezę związaną ze śmiercią pary. - Najbardziej prawdopodobna jest wersja, że jedna osoba zabiła drugą, a potem siebie - ujawnia Wawrzyniak. Prokurator w rozmowie z tabloidem dodał także, że istnieje możliwość, iż małżonkowie zmarli ze względu na przedawkowanie narkotyków. Jak dowiedział się "Fakt", jeszcze w październiku prokuratura oczekuje otrzymania ekspertyz w tej sprawie, a co za tym idzie - ostatecznego zamknięcia śledztwa.

Paulina i jej związek oczami osoby z otoczenia

"Fakt" postanowił jakiś czas temu wybadać, jak wyglądała relacja pary według ich bliskiego otoczenia. - Normalne małżeństwo. Wyglądali na szczęśliwych. Nie było można zauważyć żadnych konfliktów. Oboje bardzo mili i towarzyscy - ujawniła jedna z mieszkanek. Nie mamy pewności jednak, co działo się za zamkniętymi drzwiami.