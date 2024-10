7 października Katarzyna Cichopek pokazała fanom, jak spędziła swoje 42. urodziny. Na relacji przygotowanej przez aktorkę mogliśmy zobaczyć zarówno jej dzieci - Helenę i Adama. Uwagę przykuł także prezent od ukochanego solenizantki, Macieja Kurzajewskiego.

Cichopek chwali się prezentami. Ten od Macieja Kurzajewskiego robi wrażenie

Do Katarzyny Cichopek w jej wyjątkowym dniu zaczęły spływać życzliwe słowa od znajomych, przyjaciół, a nawet fanów. Specjalnie na tę okazję film nagrał także Mateusz Gessler. Cichopek intensywnie relacjonowała przebieg urodzin na swoim Instagramie. Nie omieszkała także pochwalić się prezentami (zdjęcia znajdziesz także w naszej galerii). Od Polsatu - stacji, w której pracuje od kilku miesięcy, dostała pokaźny bukiet kwiatów oraz upominek. Prowadząca "Halo tu Polsat" nie kryła wzruszenia. "Taki pracodawca to skarb. Dziękuję za niespodziankę" - podpisała InstaStories. Następnie opublikowała zdjęcie, na którym pozuje wraz z dziećmi. Podziękowania skierowała także w ich stronę. "Dziękuję za wspaniałą wczorajszą niespodziankę moim dzieciom" - czytamy, po czym wymieniła resztę osób, z którymi świętowała. Na wzruszającym ujęciu uwagę przykuwa także olbrzymi tort i kilka bukietów kwiatów. Maciej Kurzajewski, ukochany gwiazdy, obdarował ją natomiast ogromnym bukietem czerwonych róż. Kolor ten niewątpliwie świadczy także i w tym przypadku o ogromnym uczuciu, jakim dziennikarz darzy swoją wybrankę.

Cichopek wspomina urodziny. Była przeziębiona

Tuż po urodzinach Katarzyna Cichopek opublikowała na Instagramie film, w którym zwróciła się do fanów. - Dzień dobry, kochani. Chciałabym wam bardzo podziękować za życzenia urodzinowe, które od was wczoraj dostałam - zaczęła. Wtrąciła także kilka słów o swoim stanie zdrowia. - Wczoraj co prawda dopadło mnie przeziębienie, ale dzisiaj już jestem na nogach i zabieram was na plan serialu "M jak Miłość" - wyznała aktorka w drodze na plan zdjęciowy. Następnie podzieliła się z fanami kulisami nagrań. Gdy dotarła na miejsce, zaczęła nieco narzekać na warunki tam panujące. - Na razie jest nam jeszcze zimno, dlatego jesteśmy w kurtkach puchowych. [...] Z tą pogodą nie wiem, co się dzieje. Obiekty, w których gramy są wychłodzone, dlatego się dogrzewamy, żeby nie było takich sytuacji jak teraz, czyli przeziębienia - wyznała Cichopek.