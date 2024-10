Ostatnio w mediach jest bardzo głośno o rozpadzie związku Dody i Dariusza Pachuta. "Była to bolesna decyzja, jednak muszę stwierdzić, że nasze drogi się rozeszły. Jestem wdzięczny za te dwa i pół roku, które dzieliliśmy, i życzę Dodzie wszystkiego, co najlepsze w przyszłości" - pisał sportowiec w mediach społecznościowych. Przedstawiciele Dody wydali oświadczenie, w którym przekazali, że przed nią "nowy i lepszy rozdział życia". Do dyskusji na temat rozstania piosenkarki i Dariusza Pachuta włączają się nie tylko osoby z ich otoczenia, ale także celebryci. Głos zabrał Piotr Mróz.

Zobacz wideo Marianna Schreiber o rozstaniu. Miała łzy w oczach

Piotr Mróz twierdzi, że Doda pragnie prawdziwej miłości. "Tu jest problem"

W rozmowie z portalem Jastrząb Post Piotr Mróz przeanalizował charakter Dody. Jego zdaniem wokalistka ma szczere intencje i chciałaby spotkać kogoś właściwego dla siebie. - Bardzo silny charakter, indywidualistka, aczkolwiek ja myślę, że ona naprawdę wierzy w miłość, chciałaby się zakochać i oddać mężczyźnie, który by ją pokochał i którego ona by pokochała, i który byłby dla niej dobry - mówił. Dodał, że wokalistka zachwyca urodą, a problem może leżeć w mężczyznach, na jakich trafia. - Mam wrażenie, że faceci traktują ją jako trofeum i tu jest problem - mówił. Jako przykład podał Radosława Majdana. - Trafiła na Radzia, Radziu był, jaki był. Później trafiała na różnych i dziwnych ludzi. Oni sami w sobie już byli kontrowersyjni w momencie, kiedy ona się z nimi wiązała. Teraz ten ostatni partner, nie znam go, wydawał się taki normalny, oddany, ale coś tam jednak nie kliknęło - wyznał Piotr Mróz.

Julia von Stein zmiażdżyła Dariusza Pachuta. "Poczuł się pan gwiazdą?"

Julia von Stein zmiażdżyła Dariusza Pachuta. "Poczuł się pan gwiazdą?"

Piotr Mróz nie jest jedyną osobą, która wypowiedziała się o rozstaniu Dody. Głos zabrała także Julia von Stein. Była gwiazda "Królowych życia" wygarnęła Pachutowi. - Wie pan co, niech ma pan trochę godności i szacunku. Już nawet nie do Dody, ale do samego siebie. Fajnie było jeździć na wakacje za jej pieniądze? Fajnie. Fajnie było używać życia celebryckiego? Fajnie. Fajnie, że panu doszło chyba 100 tysięcy obserwujących na Instagramie? Super! Poczuł się pan gwiazdą? Tego pan chciał. Wszystko pan to miał. W zamian za to niech pan da po prostu spokój. Niech pan ma godność. Mężczyzny nie poznaje się po tym, jak zaczyna, ale po tym, jak kończy - mówiła zdenerwowana Julia von Stein.