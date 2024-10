Premiera filmu "Pod wulkanem" powinna przyciągnąć uwagę wszystkich kinomaniaków. Film walczy o nominację do Oscara. Kilka dni po oficjalnej premierze ma pojawić się w polskich kinach. "Pod wulkanem" to historia patchworkowej ukraińskiej rodziny, która podczas wakacji na hiszpańskiej Teneryfie dowiaduje się o wybuchu wojny w ich kraju. Jak na razie produkcja Damiana Kocura zbiera mnóstwo pozytywnych recenzji. Na samą premierę przybyło naprawdę sporo osób. Wśród gości znaleźli się m.in. Allan Krupa, Anna Lewandowska i Maciej Musiałowski. Zdjęcia gwiazd znajdziesz w naszej galerii.

Allan Krupa nie rozstawał się na krok ze swoją dziewczyną. Postawili na dosyć luźny styl

Syn Edyty Górniak nie stroił się w żadne garnitury. Na premierę przyszedł w skóropodobnych, czarnych spodniach, które wchodziły do dosyć... interesujących butów. Sportowe obuwie miało kolorowe, grube sznurowadła, które były niewątpliwie jednym z ciekawszych elementów stylizacji. Na górę Allan zarzucił czarny podkoszulek i czarną bluzę. Obok możemy zobaczyć jego dziewczynę, która zdecydowała się na nieco jaśniejsze kolory. Nicol założyła jasne szerokie jeansy, białe adidasy oraz beżową bluzę z żółtymi odbarwieniami i frędzlami. Dziewczyna Krupy rozpuściła długie włosy i postawiła na delikatny makijaż. Co myślicie o takich stylizacjach? Adekwatne do imprezy?

Anna Lewandowska i Maciej Musiałowski na premierze "Pod wulkanem"

Musiałowski pokazał się w dosyć nieoczywistej koszuli, która opadała na czarne, eleganckie spodnie. Koszula miała bordowe i pomarańczowe pasy. W jednym miejscu były pionowe, w innym zaś poziome. Do tego aktor założył okulary przeciwsłoneczne. Sporo uwagi przyciągnęła Anna Lewandowska. Prezenterka "Pytania na śniadanie" pojawiła się w prostej, czarnej sukience z krótkim rękawem. Do niej dobrała biało-czarne kowbojki z ciekawym wzorem. Na ramię zarzuciła zamszową torebkę. Jedynym kolorowym elementem w całej stylizacji były jej czerwone paznokcie.

