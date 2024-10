To koniec związku Dariusza Pachuta z Dodą. Niedawno sportowiec wrzucił na swój profil oświadczenie, w którym potwierdził rozstanie. "Postanowiłem wcześniej, niż pierwotnie ustalaliśmy, przyjechać do Turcji. Zjawiłem się tam dwa dni przed umówionym terminem. To, co zastałem na miejscu, skłoniło mnie do trudnych refleksji i podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku" - pisał. Od tej pory głos w sprawie rozstania zabrało wiele osób. Sama Doda jak na razie postanowiła nie komentować bezpośrednio życia prywatnego. Udostępniła natomiast na swojej relacji post psycholożki, która krytykuje zachowanie Pachuta. Teraz na profilu sportowca pojawiły się relacje, które z pewnością doleją oliwy do ognia.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda chwalił się zmianami. "Gotowi na nowy rozdział?"

Dariusz Pachut mówi o manipulatorach i narcyzach

Pachut zamieścił wideo, na którym widzimy jedną ze scen filmowych z Leonardo DiCaprio. Na nagraniu aktor wybucha agresją. "Jak kiedyś reagowałem na manipulatorów i narcyzów" - podpisał relację sportowiec. Później wrzucił kolejny kafelek z nagraniem. Tym razem na wideo widzimy spokojnego i opanowanego Cilliana Murphy'ego. Pod wywiadem z aktorem Pachut napisał "A jak reaguje teraz". Myślicie, że to nawiązanie do Dody? Ujęcia z relacji znajdziecie w naszej galerii.

Relacja PachutaOtwórz galerię

Psycholożka komentuje zachowanie Pachuta. "Można odebrać jako formę biernej agresji"

Katarzyna Kucewicz, psycholożka, która prowadzi konto na Instagramie "psycholog_na_insta", przeanalizowała całe oświadczenie, które opublikował Pachut. "Jej były partner napisał oświadczenie, w którym wskazuje, że rozstali się, bo Doda zrobiła coś niegodziwego (ale nie wiadomo co). Wypowiedzi w mediach społecznościowych, w których jedno z partnerów sugeruje coś niejasnego/ dwuznacznego, można odebrać jako formę biernej agresji, a nawet ataku na ex" - tłumaczyła. Później wyjaśniła, dlaczego Doda może nie chcieć komentować całej sytuacji. "Jeśli ex - osoba partnerska zaczepia nas w social mediach, sugerując innym enigmatycznie, że zrobiliśmy coś nie tak i ma potrzebę zwrócenia na siebie uwagi naszym kosztem - lepiej wycofać się i nie brać udziału w tym show" - stwierdziła. ZOBACZ TEŻ: Psycholożka analizuje zachowanie Pachuta po rozstaniu z Dodą. "Takie podejście jest krzywdzące" [PLOTEK EXCLUSIVE]