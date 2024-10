W poniedziałek 7 października TV Republika wyemitowała hucznie zapowiadaną rozmowę z Donaldem Trumpem. Pracownicy stacji mówili o niej w mediach społecznościowych i nie tylko. Już od kilku tygodni ekipa stacji Tomasza Sakiewicza przebywa w Stanach Zjednoczonych, skąd przygotowują relacje. Został zaledwie miesiąc do wyborów prezydenckich w USA. Wspomnianą rozmowę z kandydatem Republikanów przeprowadził Michał Rachoń, czyli jedna z głównych twarzy stacji TV Republika. Jesteście ciekawi, co na tę okazję założyli na siebie polityk i prezenter? Mamy ocenę stylisty.

Donald Trump w klasycznym wydaniu. Ekspert dostrzegł przełomową zmianę w wyglądzie

Garderoba polityka starającego się o powrót do Białego Domu jest pełna schludnych ubrań i garniturów. Przeważnie widzimy go w eleganckiej klasyce. Jak było tym razem, podczas spotkania z Rachoniem? - Donald Trump po raz kolejny postawił na typową dla siebie estetykę. Zdecydował się na ciemny garnitur, który zestawił z białą koszulą i czerwonym krawatem. Całość prezentuje się bardzo poprawnie i tak naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Grają i kolory, i fasony - ocenił w rozmowie z Plotkiem stylista i redaktor modowy Michał Musiał. Zwrócił także uwagę na pewną zmianę w kolorze skóry.

Zdaje się, że polityk nieco odszedł od bardzo mocnej, sztucznej opalenizny. Zmiana zdecydowanie na plus

- podsumował ekspert.

Michał Rachoń nie odstawał wyglądem. Tak ocenił go stylista

Jeden z najbardziej znanych prezenterów TV Republika, który przez lata pracował w TVP, pamiętał o zachowaniu odpowiedniego dress code'u podczas rozmowy z politykiem za granicą. Michał Musiał nie ma uwag do jego stylizacji, co zaznaczył w komentarzu dla nas. "Rachoń, podobnie jak Trump, wybrał klasykę. Pokazał się w granatowym, bardzo dobrze skrojonym garniturze i białej koszuli. W tym przypadku robotę zrobiły dodatki - wzorzysty krawat, kontrastowa poszewka i srebrny zegarek. Całość prezentuje się bardzo dobrze i z pewnością sprawdza się na tego typu wydarzeniu" - ocenił stylista.