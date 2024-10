Tomasz Oświeciński opublikował zdjęcie z sądu. "Walczę o moje dobre imię"

Tomasz Oświeciński zawdzięcza karierę w show-biznesie głównie Patrykowi Vedze, który zaangażował go do kilku swoich filmów. Choć nie jest zawodowym aktorem, cieszy się sporą popularnością i sympatią widzów. Niedawno media donosiły, że celebryta usłyszał zarzuty dotyczące posługiwania się fałszywymi fakturami oraz oszustw podatkowych. Oświeciński stanowczo zaprzecza oskarżeniom i zamierza walczyć o swoje dobre imię w sądzie. Aktor właśnie poinformował o zakończeniu kolejnej rozprawy.

Tomasz Oświeciński pozuje przed budynkiem sądu. "Wierzę w uczciwość wymiaru sprawiedliwości"

Tomasz Oświeciński jest w trakcie batalii sądowej. Celebryta zamierza oczyścić się z ciążących na nim zarzutów. Jakiś czas temu w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że jego obecne położenie jest wynikiem tego, iż "zaufał nieodpowiedniej osobie". "Nie unikam odpowiedzialności, pójdę do sądu i udowodnię swoją niewinność oraz oczyszczę dobre imię" - zapewniał. Aktor ma już za sobą kilka rozpraw w tej sprawie. Ostatnia z nich odbyła się niedawno. Oświeciński zamieścił na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje przed budynkiem sądu. Aktor zadeklarował, że nie zamierza się poddawać. Poprosił fanów, aby kibicowali podczas toczącej się batalii.

Dziś odbyła się kolejna rozprawa w sprawie nierzetelnego prowadzenia mojej księgowości. Z urzędem skarbowym jestem rozliczony. Teraz walczę o moje dobre imię. Wierzę w uczciwość wymiaru sprawiedliwości i jestem pewien, że wkrótce wszystkie wątpliwości zostaną rozwiane. Trzymajcie kciuki - napisał

Fani stoją murem za Oświecińskim. "Doskonale pana rozumiem"

Wygląda na to, że aktor może liczyć na wsparcie swoich obserwatorów. Pod zdjęciem sprzed sądu zaroiło się od komentarzy. "Doskonale pana rozumiem. Księgowe czy biura rachunkowe w d***e mają, czy dobrze rozliczą, czy na czas rozliczą, czy wszystko rozliczą, nigdy nie są odpowiedzialni za to, co robią", "Dasz radę, mocno trzymam!", "Sąd sądem a sprawiedliwość musi/ma być po pana stronie" - czytamy.