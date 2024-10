Katarzyna Cichopek występuje obecnie w programie "halo tu polsat". Na ekranie towarzyszy jej Maciej Kurzajewski. Niedawno prowadzący gościli w programie zawodników wrestlingu, czyli rozrywki sportowej łączącej elementy walki i spektaklu. W pewnym panowie się pokłócili i pobili. Prawdopodobnie była to ustawka, ale Katarzyna Cichopek interweniowała. - Panowie, ja was bardzo proszę - wołała prowadząca. Z kuchni przyleciał nawet Rafał Maserak, który pomógł rozdzielić gości. Po emocjonujących chwilach przyszedł czas na taneczne wytchnienie. Wszystko skomentowała Iwona Pavlović.

Rafał Maserak i Katarzyna Cichopek wskoczyli na parkiet. W komentarzach zachwyty. "Ale pięknie pani tańczy"

W mediach społecznościowych Katarzyny Cichopek pojawiło się nagranie, na którym aktorka i Rafał Maserak dali popis swoich tanecznych umiejętności w studiu "halo tu polsat". Gwiazda "M jak miłość" zdjęła nawet buty, aby móc wykonać profesjonalne figury. "Trudno uwierzyć, że to już 20 lat od mojego udziału w "Tańcu z gwiazdami" - czytamy w opisie. Nagranie bardzo spodobało się internautom, którzy ruszyli z komentarzami. "Jest pani do tego stworzona", "Kasia ma wielki talent do tańca", "Cudownie", "Ale pięknie pani tańczy - jak zawodowiec" - czytamy. Nagranie trafiło także do Iwony Pavlović, która nie kryła zachwytu. "Świetnie Kasiu... Brawa dla was" - napisała jurorka "Tańca z gwiazdami".

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski opowiedzieli o swojej relacji. "Jest bardzo dobrze"

W programie "halo tu polsat" nie brakuje także prywatnych zwierzeń prowadzących. Niedawno Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zostali zapytani przez Karolinę Pisarek o to, jak łączą życie zawodowe i prywatne. - Jestem ciekawa, jak to jest u was? - powiedziała modelka. Maciej Kurzajewski uchylił rąbka tajemnicy i wychwalał swoją ukochaną. - Jest bardzo dobrze. Rozumiemy się świetnie i w programie, i poza programem - powiedział prowadzący "halo tu polsat". ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski bardzo szczerze o początkach znajomości. Mówią o życiu w patchworkowej rodzinie