Mrozowska pokazała zdjęcie z budowy. Ale spójrzcie na podpis

Monika Mrozowska zdobyła popularność za sprawą roli w kultowym już serialu "Rodzina zastępcza". Gwiazda nie zajmuje się już zawodowo aktorstwem, a z fanami pozostaje w kontakcie za pośrednictwem Instagrama. Mrozowska jest samodzielną mamą czworga dzieci, których doczekała się z trzema partnerami. Między pociechami jest też spora różnica wieku - jej najstarsza córka Karolina ma 21 lat, a najmłodszy syn Lucjan przyszedł na świat w 2021 roku. Celebrytka zamieściła nowy kadr z synem na Instagramie, jednak uwagę zwraca nie zdjęcie, a opis. Odpowiedziała na hejt.

Monika Mrozowska ostro odpowiedziała obserwatorce. Zarzucono jej, że ma zatrudniać gospodynię

Monika Mrozowska od jakiegoś czasu informuje w mediach o postępach w budowie domu. Tym razem aktorka zamieściła kadr jednego z pomieszczeń, które w dalszym ciągu jest w surowym stanie. Wstawiono duże okno, wyszpachlowano ściany i przygotowano posadzkę. Na zdjęciu aktorka stoi tyłem do obiektywu razem z najmłodszym synem. Jak sama zdradziła, w ostatnim czasie przeczytała, że ma zatrudniać gosposię, która rzekomo ją wyręcza w większości obowiązków. Mrozowska wymownie odpowiedziała na ten przytyk. Jak podkreśliła, że nie może liczyć na pomoc gosposi, ekipy sprzątającej czy niani, gdyż sama zajmuje się opieką nad swoimi dziećmi.

Powoli do przodu. Dziś dostałam taki komentarz od pewnej życzliwej pani, że 'ja się bawię, a resztę robi gospodyni'. Nie proszę pani, nie ma gospodyni, nie ma ekipy sprzątającej, ani niani. A ja się 'bawię' m.in. w budowę domu dla moich dzieci. Sama. Z cudowną ekipą budowlaną. A pani, jakie pani ma supermoce?

- odgryzła się Mrozowska.

Fani stanęli w obronie Moniki Mrozowskiej

Fani w komentarzach nie kryli, że są pełni podziwu dla aktorki, która nie tylko sprawuje pieczę nad dziećmi, ale sama podejmuje i finansuje decyzje związane z budową domu. "Brawo, że tyle ogarniasz sama", "Nawet gdyby była gospodyni, pani sprzątająca czy jakaś inna pomoc, to co w tym złego? Żadna to ujma na honorze korzystać z takiej pomocy", "Niestety, dziś wiele osób zamiast iść do przodu i robić swoje, woli oczerniać i drwić z innych. Życzliwość w wielu przypadkach przemija. Życzę powodzenia i aby budowa była przyjemnością" - czytamy.

