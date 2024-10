Julia Wieniawa cały czas rozwija karierę. Ostatnio miała okazję sprawdzić się jako modelka. Zaprezentowała się na paryskim tygodniu mody, gdzie przeszła po wybiegu obok takich sław, jak Kendall Jenner czy Eva Longoria. Niedawno media rozpisywały się również o zakończeniu jej związku z Nikodem Rozbickim. Para była ze sobą kilka lat, jednak zdecydowali się rozejść, a każde z nich skupiło się na sobie. Tym razem aktora zamieściła w mediach społecznościowych relację, za sprawą której odsłoniła się przed fanami. Pokazała się w czasie, gdy nie czuła się najlepiej. Przy okazji wystosowała apel do obserwatorów.

REKLAMA

Zobacz wideo Wieniawa o problemach z wytwórnią i singlu, który zniknął ze Spotify

Julia Wieniawa cała we łzach. Nawiązała do kryzysu emocjonalnego

Julia Wieniawa zazwyczaj w mediach chwali się sukcesami czy kadrami z podróży. Jednak jej najnowsza relacja zamieszczona na InstaStories różni się od tego, co do tej pory publikowała. "Ja dziś emocjonalny zjazd. Pogoda nie pomaga. A wy jak się macie" - zaczęła aktorka i zdecydowała się otworzyć przed fanami. Przy okazji opisała destrukcyjne realia mediów społecznościowych i zdecydowała się wyłamać ze schematu.

Instagram to taka niesamowita bańka wypełniona samymi pięknymi ludźmi, żyjącymi 'wymarzonymi życiami'. Chwalimy się tylko tym, co nam wychodzi, a prawie nigdy nie pokazujemy tej ciemniejszej strony naszej codzienności

- napisała Wieniawa i po chwili dodała. "I przez to mam wrażenie, że nie umiemy rozmawiać o tym, co nas boli, o problemach i kryzysach emocjonalnych" - można przeczytać.

Następnie celebrytka stworzyła dwie sondy. W pierwszej z nich zadała fanom pytanie: Czy kiedykolwiek w życiu doświadczył^ś kryzysu psychicznego? Albo zmagał^ś się z depresją? Wyniki są wstrząsające i pokazują kondycję psychiczną naszego społeczeństwa. Aż 92 proc. osób, które wzięły w niej udział, odpowiedziały twierdząco. W kolejnym pytaniu, które brzmiało: Jeśli tak - Czy miał^ś, lub wiedział^ś do kogo zwrócić się o pomoc? 59 proc. ankietowanych zaznaczyło "tak", i aż 41 proc. odpowiedziało przecząco.

Zobacz galerię zdjęć Julii Wieniawy, która pokazała się podczas gorszego samopoczucia

ZOBACZ TUTAJOtwórz galerię

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.