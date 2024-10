Niedawno w mediach gruchnęła wiadomość o rozstaniu Dody i Dariusza Pachuta. Para była ze sobą przez dwa lata. To już jednak oficjalny koniec związku. Piosenkarka postanowiła pierwszy raz od czasu ogłoszenia zerwania pokazać się publicznie. Celebrytka 6 października zasiadła na widowni "Tańca z gwiazdami". Jej kreacja nie była jednak przypadkowa. Nawiązała do kultowej sukienki księżnej Diany.

Doda nawiązała do słynnej "The Revenge Dress" księżnej Diany

Księżna Diana po tym, jak świat dowiedział się, że jej małżeństwo jest zakończone, pojawiła się w kreacji, którą media obwieściły "The Revenge Dress" - sukienką zemsty. Do kultowej małej czarnej postanowiła nawiązać Doda, która nie jest już z Dariuszem Pachutem. To mocny przekaz dla byłego partnera. Ekspert, Michał Musiał, jest pewien, że piosenkarka wybrała stylizację nieprzypadkowo. - Doda postawiła na sukienkę łudząco podobną do tej, w której pokazała się księżna Diana. Różni je kolor, lecz fason jest bardzo zbliżony - zdradził stylista w rozmowie z Plotkiem.

Można śmiało stwierdzić, że stylizacja Dody to nieco unowocześniona wersja kultowego looku Diany

- dodał. - Kreacja doskonale podkreśliła sylwetkę wokalistki, a odsłonięte ramiona dodały całości nieco bardziej zadziornego charakteru. Doskonałym posunięciem okazał się wybór białych, klasycznych szpilek i postawienie na naturalną, zgodną z aktualnymi trendami fryzurę - podsumowuje Michał Musiał.

Dariusz Pachut poinformował o rozstaniu z Dodą

Zanim oficjalnie potwierdzono, że to koniec związku Dody i Pachuta, internauci mieli już swoje podejrzenia. Piosenkarka wystąpiła pod koniec września na koncercie "Roztańczony Narodowy". Wykonała piosenkę "Fake Love", ale zmieniła jej treść. I oryginale wers brzmi "I'll always give my heart to you" ("zawsze będę oddawać ci moje serce"), jednak gwiazda zaśpiewała "last time I gave my heart to you" ("ostatni raz oddałam ci moje serce"). Wątpliwości rozwiał Pachut, który 2 października opublikował oświadczenie, w którym przekazał, że rozstał się z celebrytką. "Była to bolesna decyzja, jednak muszę stwierdzić, że nasze drogi się rozeszły. Jestem wdzięczny za te dwa i pół roku, które dzieliliśmy, i życzę Dodzie wszystkiego, co najlepsze w przyszłości" - wyjawił.