Wydawać by się mogło, że Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela tworzą zgrany duet, któremu nic nie stanie na przeszkodzie. Wyszło jednak na jaw, że małżeńska rzekomo sielanka się skończyła. Jak przekazał portal Pudelek, para miała rozstać się pod koniec września, choć do dziś oficjalnie ta informacja nie została potwierdzona przez samych zainteresowanych. Gdy serwis się z nimi skontaktował, dostał odpowiedź, odmówiono komentarza. Obecnie oboje relacjonują codzienność w mediach społecznościowych. Jak wynika z Instagrama, przez weekend Pela spędzał czas z córkami. Kaczorowska wypełniała z kolei zawodowe zobowiązania.

Maciej Pela spędza czas z córkami. Agnieszka Kaczorowska też nie próżnuje

Do dziś nie znamy szczegółów domniemanego rozstania Peli i Kaczorowskiej. Para milczy i zajmuje się swoimi sprawami, co chętnie pokazują w social mediach. Tancerz jest obecnie zaangażowany w opiekę nad dziećmi. Przypominamy, że małżonkowie doczekali się dwóch córek - Emilii i Gabrieli. Pela podzielił się zdjęciem dwóch talerzy z przygotowanymi dla pociech naleśnikami z truskawkami. Ujęcie podpisał "#tatatime". Co w tym samym czasie robiła Agnieszka Kaczorowska? Gwiazda wypełniała zawodowe zobowiązania - grała w sztuce teatralnej u boku aktorki Anny Gzyry. Później, jak się okazuje, panie zamierzają świętować okrągłe urodziny kolegi z branży. Marek Włodarczyk kończy bowiem 6 października 70 lat. Przypomnijmy, że dopiero co to Agnieszka Kaczorowska relacjonowała w mediach społecznościowych, jak spędza czas z córkami. Na Instagramie pojawiło się nagranie celebrytki z dziewczynkami, które wykonane zostało w parku.

Maciej Pela skupia się na sporcie

Wydaje się, że para nie ma zamiaru odpowiadać na pytania związane z rozstaniem. Maciej Pela postanowił, że nadal będzie aktywny w sieci i chętnie pokazuje, jak wygląda jego codzienność. Oprócz opieki nad córkami stara się zadbać o formę. Pokazał się przy sesji akupunktury. "Przed nowym miesiącem treningów trzeba podreperować rękę" - wyjawił na Instagramie. Niedługo później oznajmił, że wybrał się na poligon! - Jest rześko. Wbijam na poligon. Pora się sturlać. (...) O, proszę, siwy włos. Nic tak nie robi jak błotko z rana - relacjonował na InstaStories, przy okazji pokazując, że to ten moment, gdy na jego brodzie pojawiają się siwe włosy.