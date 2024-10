Kibice szaleli po hat-tricku, a Lewa? Tak zareagowała na wyczyn męża

Robert Lewandowski to jedna z największych gwiazd światowego futbolu. Piłkarz jest obecnie jednym z filarów klubu FC Barcelona, dla którego regularnie zdobywa bramki. Już niedługo na boisku towarzyszyć będzie mu w bramce Wojciech Szczęsny. Lewy kolejny raz się popisał. W niedzielnym meczu 6 października ustrzelił hat-tricka. Anna Lewandowska śledziła spotkanie przed telewizorem.

Lewandowska reaguje na popisy męża. To opublikowała na InstaStories

Trenerka fitness na co dzień bardzo wspiera swojego męża i poświęca wiele dla jego kariery. Przez lata mieszkała w Niemczech, a w 2022 roku przeprowadziła się wraz z nim i córkami do Hiszpanii. Lewy na co dzień reprezentuje kataloński klub i co chwilę można usłyszeć o kolejnych bramkach jego autorstwa. Tym razem zaskoczył! Napastnik FC Barcelony ustrzelił hat-tricka w meczu wyjazdowym z Deportivo Alaves. Kibice na trybunach oszaleli, a na Instagramie klubu pojawił się post, w którym uwieczniono celebrację wyczynu Lewego. Internauci również byli zachwyceni. "Hat-trick, na który wszyscy czekaliśmy!", "Dziękujemy Lewandowski!", "Lewy jest najlepszy", "Teraz jego imię powinno się zmienić na Robert Lewangoalski" - czytamy pod wpisem. Osiągnięcie napastnika nie umknęło to także uwadze Lewandowskiej, która na InstaStories opublikowała nagranie z trzeciej strzelonej przez ukochanego bramki. Dodała do tego trzy emotki piłki oraz dwa serduszka w barwach klubu. Najwyraźniej jest bardzo dumna z męża.

Lewandowska pojawiła się na hiszpańskiej okładce. Tuż nieopodal Szczęsny

Influencerka pod koniec września zachwyciła podczas eventu hiszpańskiego magazynu "Woman Sport", na którym zostałą wyróżniona. "Dziękuję za uznanie mnie jako kobiety przedsiębiorczej podczas tak niesamowitego wydarzenia, promującego równość płci i wzmacniającego pozycję kobiet. Ta nagroda jest zarówno zaszczytem, jak i motywacją do dalszego rozwoju i ciężkiej pracy, udowadniając, że sport to potężne narzędzie wzmacniające pozycję" - napisała na InstaStories. Lewa znowu mogła się poczuć wyróżniona, gdy dzień po wydarzeniu zobaczyła siebie na okładce hiszpańskiej prasy. Nie była tam jednak osamotniona. Znalazł się tam także Wojciech Szczęsny, który długo był gorącym tematem w mediach ze względu na głośny transfer - z emerytury do FC Barcelony.