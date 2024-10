Narzeczona Hakiela o jego dzieciach z poprzedniego związku. Nie owijała w bawełnę

Marcin Hakiel i Dominika Serowska oczekują narodzin dziecka. Niedawno szczęśliwi rodzice wyprawili huczne baby shower, podczas którego ujawnili płeć. Zakochani spodziewają się syna. Narzeczona tancerza dumnie eksponuje ciążowy brzuch i pokazuje się na oficjalnych imprezach u boku ukochanego. Warto podkreślić, że dziecko z Dominiką Serowską będzie trzecią pociechą Marcina Hakiela. Mężczyzna doczekał się syna Adama i córki Heleny z Katarzyną Cichopek. Co na to jego narzeczona?

Ukochana Marcina Hakiela szczerze o dzieciach narzeczonego z poprzedniego związku. "Nasze decyzje i nasze wybory"

Nie da się ukryć, że rozstanie Marcina Hakiela i Katarzyny Cichopek nie obyło się bez afery. Związek tancerza i aktorki dla wielu osób był wzorem. Po latach wyszło na jaw, że relacja nie przetrwała. Ponadto Hakiel i Cichopek rozeszli się w atmosferze skandalu. Udało im się na szczęście porozumieć w kwestii dzieci - Heleną i Adamem opiekują się naprzemiennie. Co na to Dominika Serowska? Narzeczona tancerza wyznała, jakie ma podejście do pociech swojego partnera. Przeszkadza jej to, że Hakiel jest już ojcem? Nic bardziej mylnego. "Nasze decyzje i nasze wybory. Jestem dorosła, zdecydowałam się na związek z mężczyzną, który ma dzieci, więc naturalnie są one częścią mojego życia. Trzeba dużo rozmawiać z partnerem o swoich potrzebach, obserwacjach, odczuciach" - wyznała w mediach społecznościowych.

Dominika Serowska zdradziła, ile przytyła podczas ciąży. Ukochana Marcina Hakiela odpowiedziała na prywatne pytanie

Dominika Serowska ostatnio pokazała, że nie ma dla niej pytań tabu. W mediach społecznościowych zorganizowała dla fanów Q&A. Podczas serii pytań i odpowiedzi ukochana Marcina Hakiela odpowiedziała też na inne bardzo prywatne pytania. Wyznała m.in., ile przytyła w trakcie ciąży. Serowska bez wahania napisała, jak u niej wyglądała ta kwestia. "Uwaga! 17 kilogramów przytyłam od początku ciąży, więc to całkiem sporo, ale moja waga wyjściowa była niska, więc teraz moja waga wynosi tyle, co przeciętna waga kobiet w większości, tylko u mnie inaczej się rozkłada. Ja lubię siebie szczupłą, więc zamierzam wrócić na spokojnie do poprzedniej wagi, ale myślę, że geny mi w tym pomogą" - podkreśliła na profilu na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Ukochana Hakiela chwali się ciążową sesją, a tu... komentarz Smaszcz. Zareagowała