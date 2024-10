Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela byli małżeństwem od 2018 roku. Para z chęcią pokazywała swoją codzienność w mediach społecznościowych. Regularnie pojawiała się również na ściankach, gdzie nie szczędziła sobie czułości. Ostatnio wyszło na jaw, że związek Kaczorowskiej i Peli należy prawdopodobniej do przeszłości. Pudelek poinformował, że we wrześniu para ponoć się rozstała. "Na ten moment nie chcę komentować zaistniałej sytuacji" - taką odpowiedź otrzymał portal od samych zainteresowanych. Obecnie Kaczorowska i Pela spędzają czas osobno. Oboje zagłębili się w swoje zajęcia.

Agnieszka Kaczorowska wystąpiła w spektaklu. W tym czasie Pela zajmował się córkami

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela wciąż publikują treści w mediach społecznościowych. Póki co, dawni zakochani wciąż milczą na temat rzekomego rozstania. Nie oznacza to jednak, że przestali odzywać się do fanów. Cały czas pokazują swoją codzienność. Tancerz niedawno wybrał się na poligon. - Jest rześko. Wbijam na poligon. Pora się sturlać. (...) O, proszę, siwy włos. Nic tak nie robi jak błotko z rana - mówił na profilu na Instagramie. W sobotę także opiekował się córkami. Kaczorowska mu nie towarzyszyła. Tym razem to ona potrzebowała więcej czasu dla siebie i również pokazała obserwatorom, czym się zajmuje. 5 października wystąpiła w spektaklu we Wrocławiu. "Dziś jestem panną Tipdale" - wyznała na InstaStories, że wcieliła się właśnie w tę rolę. Na koniec podziękowała wszystkim widzom za wsparcie.

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela stanęli na ślubnym kobiercu zaledwie po roku znajomości

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela poznali się w 2017 roku. Zakochali się w sobie niemal od razu. Wydawać by się mogło, że połączyła ich miłość od pierwszego wejrzenia. Dawni zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w 2018 roku. Oboje byli przekonani, że to prawdziwe uczucie - Całe życie się zastanawiałam, skąd będę wiedziała, że to będzie ten, za którego chcę wyjść za mąż. Teraz wiem, że to się po prostu czuje. Jeśli to jest taki strzał, jak w naszym przypadku, to nie ma na co czekać -podkreślała później Kaczorowska w rozmowie z Plejadą. Para doczekała się dwóch córek. W 2019 roku na świat przyszła Emilia. W 2021 roku Kaczorowska i Pela powitali Gabrielę. ZOBACZ TEŻ: Ostatni wspólny wywiad Kaczorowskiej i jej męża. Tak wspomina go prowadząca [PLOTEK EXCLUSIVE]