Anna Przybylska była jedną z najbardziej rozpoznawalnych aktorek w Polsce. Widzowie pokochali ją za role w "Złotopolskich", "Daleko od noszy" oraz "Sezonie na leszcza". Jej karierę i szczęśliwe życie rodzinne przerwała choroba. U Anny Przybylskiej zdiagnozowano nowotwór trzustki. Mimo leczenia i ogromnej woli życia aktorka zmarła 5 października 2014 roku. Miała 36 lat. Mimo że od śmierci aktorki mija dziesięć lat, to przyjaciele wciąż bardzo ciepło ją wspominają.

Andrzej Piaseczny w szczerym wyznaniu o Annie Przybylskiej. "Poznaliśmy się na etapie młodzieńczym"

Jakiś czas temu Andrzej Piaseczny udzielił wywiadu dla portalu Jastrząb Post, w którym opowiedział o relacji z Anną Przybylską. Wokalista wspomniał o wspólnej pracy oraz wyjątkowych momentach, jakie razem przeżyli. - Niezależnie od tego, że Anka była osobą rozpoznawalną, gdybyśmy spotkali się w jakichś innych sytuacjach życiowych, to też pozostawiłaby trwały ślad w moim życiu. Z racji, że poznaliśmy się na etapie młodzieńczym i polubiliśmy się, mogliśmy na planie "Złotopolskich" stanowić niezły tandem - mówił. Piosenkarz zauważył, że dziś są to piękne wspomnienia. - Oczywiście wiem, że kiedy ktoś odchodzi, to powinniśmy patrzeć tylko na dobre wspomnienia. To jest trudne miejscami. Jest pustka, której się nie zastąpi - skwitował Andrzej Piaseczny w rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Andrzej Piaseczny ma pretensje do scenarzystów "Złotopolskich"? "Rozdzielono mnie i Anię Przybylską"

Andrzej Piaseczny wyjątkowo wspomina współpracę z Anną Przybylską na planie "Złotopolskich". Właśnie dlatego tak bardzo zasmuciła go wieść o tym, że grane przez nich postacie nie będą dłużej razem na ekranie. Żal pozostał do dziś. - Wciąż z pretensją wspominam, że w "Złotopolskich" rozdzielono mnie i Anię Przybylską. Ostatecznie wybrała Tomka i na koniec została jego żoną. Serial jest teraz powtarzany w telewizji, więc można to sobie przypomnieć – powiedział Andrzej Piaseczny w rozmowie "Faktem". ZOBACZ TEŻ: Anna Przybylska żadnej pracy się nie bała. Niebywałe, jak dorabiała. "Była już popularna"