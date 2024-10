Premiera spektaklu Zielińskiej. Całe show skradła Żmuda Trzebiatowska

"To ja może się położę", czyli solowy spektakl Katarzyny Zielińskiej cieszył się dużym zainteresowaniem. "Niby sama, ale w wielu wcieleniach. Robi to, co potrafi najlepiej – jest piosenkarką, tancerką, akrobatką, parodystką, komediantką, standuperką i muzyczką" - czytamy w opisie sztuki. Zielińska jednak nie była całkiem sama, bo na premierę przybyło mnóstwo gwiazd. Wśród nich Marta Żmuda Trzebiatowska, Agata Młynarska i Sonia Bohosiewicz. Spójrzcie, co założyły! Zdjęcia innych gwiazd znajdziesz w naszej galerii.

Marta Żmuda Trzebiatowska postawiła na czerwień i świetnie na tym wyszła

Aktorka z pewnością nie boi się odważnych kolorów. Na tle raczej czarno-białych stylizacji Żmuda Trzebiatowska wyróżniała się, jak nikt inny. Na ściance pozowała w czerwonym garniturze z oversizową marynarką. To, co przyciąga uwagę, to aksamitna bluzka, która została zawiązana wokół szyi, tworząc dosyć nieoczywisty kształt. Spokojnie można powiedzieć, że ten drobny element przypomina kwiat róży. Trzeba przyznać, że wyglądał naprawdę interesująco. Tej stylizacji nie trzeba było "ulepszać". Trzebiatowska postawiła na delikatny makijaż i lekko zakręciła włosy.

Marta Żmuda Trzebiatowska Fot. KAPiF.pl

Zielińska, Bohosiewicz i Młynarska. Która z nich wypadła najlepiej?

Katarzyna Zielińska postawiła na klasyczny, czarny kombinezon z odkrytymi ramionami i głębokim dekoltem. Włosy związała do tyłu, a do stylizacji dobrała czarny pasek. Na ściance pozowała z niebywałą skromnością. Z pewnością oszczędzała energię na swój wielki projekt. Na czarno ubrała się również Agata Młynarska. Prezenterka założyła ciemną suknię z drobnymi, błyszczącymi koralikami. Na wierzch narzuciła stylową marynarkę, którą podwinęła, by odsłonić nieco bardziej pokaźne bransolety. Na krok nie rozstawała się z rzucającą się w oczy, srebrną torebką. A jeśli mowa o torebkach... Sonia Bohosiewicz wparowała na premierę spektaklu w czarnej torebce od Chanel. Do tego założyła krótką spódnicę i zamszowe kozaki. Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu, która stylizacja najbardziej przypadła wam do gustu. ZOBACZ TEŻ: Zielińska świętuje rocznicę ślubu. Kim jest jej mąż? Ma dyplom z najbardziej prestiżowej uczelni świata