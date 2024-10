Historia miłosna Antoniego Królikowskiego jest kręta i zawiła. W latach 2012–2014 roku aktor był w związku Laurą Breszką, w okresie 2015–2016 roku spotykał się z Katarzyną Sawczuk. Następnie związał się z wtedy już eksprzyjaciółką Sawczuk - Julią Wieniawą - byli razem od 2017 do 2018 roku. Potem z Katarzyną Dąbrowską był związany w latach 2018–2020 roku. 7 sierpnia 2021 roku Królikowski ożenił się z aktorką Joanną Opozdą. Ostatecznie aktor związał się z Izabelą Banaś.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Opozda znów uderza w alimenciarzy. Zauważa luki prawne

Izabela Banaś i Antoni Królikowski zostali rodzicami. Takie imię dali córce

Gdy okazało się, że Antoni Królikowski zostanie ojcem, plotkom nie było końca. Wszystko ze względu na batalię z Joanną Opozdą i jej zarzuty w stosunku do aktora, że nie zajmuje się ich synem Vincentem. Tymczasem gwiazdor wraz ze swoją ukochaną zaszył się we Wrocławiu, gdzie najpierw pracował na planie, a następnie przygotowywał się na przywitanie dziecka z ukochaną prawniczką. Jak się okazuje, Królikowski i Banaś zostali rodzicami 1 października. Ich córka, zgodnie z medialnymi doniesieniami ShowNews przyszła na świat o godzinie czwartej nad ranem i otrzymała nietypowe imię - Jadwiga. Zdjęcie aktora z noworodkiem już "śmiga" po mediach społecznościowych i możecie je zobaczyć w naszej galerii na górze strony. Królikowski zdecydował się wystąpić bez koszulki, a na klatce piersiowej położył sobie córkę.

Joanna Opozda zapytana o drugie dziecko Antka Królikowskiego. Chłodna reakcja to mało powiedziane

We wrześniu Antoni Królikowski obwieścił światu, że już niebawem urodzi mu się córka. Co na to Joanna Opozda? Aktorka udzieliła krótkiego, lecz bardzo dosadnego komentarza. Trzeba przyznać, że te słowa mówią same za siebie. - A co mnie to obchodzi - powiedziała aktorka portalowi ShowNews. Nieco łagodniej, a można nawet powiedzieć, że z wielką klasą aktorka zareagowała, gdy dowiedziała się o tym, że Izabela spodziewa się dziecka z Antkiem. Mało tego, zaapelowała także do internautów, aby nie atakowali Izabeli i uszanowali, że jest w stanie błogosławionym. "Jedyne, o co was proszę, to żebyście nie znęcali się nad kobietą w ciąży, bo cały stres, nerwy i płacz odbijają się na dziecku, co niestety często wpływa na jego zdrowie" - napisała wówczas na Instagramie.