Agnieszka Kaczorowska była w wielu szeroko omawianych związkach. Szczególne miejsce w jej sercu zajmował Maciej Zadykowicz, którego tancerka poznała przy pracy nad musicalem "Karol". Mężczyzna pozował u boku gwiazdy na oficjalnym otwarciu jej szkoły tańca. Kilka miesięcy później rozstali się, a Kaczorowską zaczęto łączyć z Pelą.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto pomaga Agnieszce Kaczorowskiej w opiece nad dziećmi? "Mamy taką ciocię"

Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela rozstali się. Zapytaliśmy o to Koziejowską

Szybko okazało się, że para jest niezwykle zakochana i zgrana. Po czterech miesiącach zaręczyli się, a po niewiele ponad roku byli już małżeństwem. Doczekali się również dwóch córek - Emilki i Gabrysi. Na początku października 2024 roku gruchnęła informacja, że para miała się rozstać. Było to sporym zaskoczeniem, ponieważ jeszcze dwa miesiące temu opowiadali o swojej relacji Maciejowi Orłosiowi i Paulinie Koziejowskiej w ich podcaście "W związku". Zwróciliśmy się z zapytaniem do prezenterki, czy już podczas wywiadu wykazywali oznaki separacji. Koziejowska przyznała, że choć sam wywiad wspomina pozytywnie, to nie chce wypowiadać się na temat związku Kaczorowskiej i Peli, ze względu na szacunek, jakim darzy gości podcastu.

Na temat Agnieszki i Maćka nie chcę się wypowiadać - to byli goście w naszym podcaście, mam do nich szacunek. Ale sam wywiad wspominam bardzo dobrze

- powiedziała w rozmowie z naszą reporterką Karoliną Sobocińską.

Zgrzyt na wizji i krzywe miny. Już wtedy było źle

W rozmowie z Koziejowską i Orłosiem "Pelakowie" zdradzali sposoby na szczęśliwe małżeństwo. Pela opowiadał m.in. o tym, że aby opiekować się dziećmi, zrezygnował z pracy. - Chodziło o to, żeby zarobić więcej kasy mniejszym nakładem pracy, mówmy wprost - dodawała Agnieszka. Następnie Pela opowiadał o kryzysie, który nastąpił po tym, jak urodziły się dzieci. - Brakowało mi tej sprawczości w takim wieku produktywnym tak naprawdę i ta amplituda uczuć była tak ogromna, że wtedy mną tąpnęło i siadłem psychicznie. (….) Poczułem, że jestem w cieniu, bo mimo że organizuję całe nasze życie w taki sposób, żeby Aga mogła pracować to i tak nie byłem w stanie tego docenić i uważałem w ogóle, że ja jestem na drugim miejscu, jestem w cieniu - wyznał tancerz. W mediach zawrzało, a niektóre z nich doszukują się w każdym geście któregokolwiek z (eks?)małżonków oznak, że już wtedy było między nimi źle.