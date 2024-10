Kurzajewski osłupiał po słowach Cichopek. Chodzi o kolegę z pracy

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek po raz drugi prowadzą pasmo poranne. Ich kariera w programie "Pytanie na śniadanie" dobiegła końca kilka miesięcy temu, a nieco później duet doczekał się propozycji od Edwarda Miszczaka. Praca w "halo tu polsat" napawa aktorkę entuzjazmem od samego początku. - Jestem zachwycona! To jest najnowocześniejsze studio, jakie widziałam na rynku telewizyjnym - wyznała celebrytka w rozmowie z Polsatem, kiedy została zapytano ją o nową pracę. - Nie wiem, czy widzicie, zwróćmy teraz proszę kamerę ku górze, tam jest wielki ring, czyli takie światło, okrąg, który sprawia, że jesteśmy świetnie oświetleni w każdej części studia. A to znaczy, że możemy działać wszędzie! (...) Naprawdę możecie nas obserwować w każdym miejscu tego studia. Mamy mnóstwo kamer - tylu kamer też nie widziałam - dodała. Znany duet miał już okazję "rozkręcić się" w Polsacie, w związku z czym coraz śmielej czują się przed tamtejszą kamerą. Co ostatnio padło z ich strony?

Zobacz wideo Paulina Sykut-Jeżyna o tym, jak zmieniła się Cichopek. Mocne słowa

Maciej Kurzajewski w szoku po słowach Cichopek. Powiedziała o pewnej znajomości

Kurzopki występują nie tylko w paśmie porannym, ale i biorą udział w innych programach Polsatu. Byli ostatnio na widowni "Tańca z gwiazdami", a wkrótce ukaże się odcinek "Demakijażu" z ich udziałem. - W najbliższą niedzielę będziemy u Krzysztofa Ibisza w "Demakijażu". Nie wiem, jak Kasia, ale ja marzyłem o tym przez całe życie - przekazał Kurzajewski na InstaStories. Wtem odezwała się jego ukochana. - A ja Krzysia kocham od zawsze, na zawsze... - rzuciła śmiało. Prezenter nie krył zdziwienia. - Słucham?! - powiedział. Nie da się ukryć, że te słowa bardzo go zaskoczyły.

Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek o swojej relacji. Często się kłócą?

W programie "halo tu polsat" Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski porozmawiali z Karoliną Pisarek i Rogerem Sallą. Goście jednego z odcinków opowiadali o swojej relacji i łączeniu życia prywatnego z zawodowym. W dalszej części rozmowy modelka zwróciła się do również do prowadzących, którzy są w takiej samej sytuacji. - Jestem ciekawa, jak to jest u was - powiedziała modelka. Maciej Kurzajewski uchylił rąbka tajemnicy. - U nas też jest bardzo dobrze. Rozumiemy się świetnie i w programie, i poza programem - powiedział bez wahania prowadzący "halo tu polsat".