Sławomir i Kajra są małżeństwem już ponad dekady. Para, która zasłynęła w show-biznesie dzięki piosence "Miłość w Zakopanem", pobrała się w 2011 roku. Małżeństwo podbijające polską scenę disco polo wychowuje także razem syna Kordiana, który przyszedł na świat pięć lat po ich ślubie. Sławomir i Kajra stanowią duet zarówno na gruncie prywatnym, jak i zawodowym. To z pewnością spore wyzwanie dla każdej, nawet najbardziej zdrowej relacji. Trudno się dziwić, że co jakiś czas w mediach pojawiają się doniesienia o ich rozwodzie. Jak odnoszą się do tego sami zainteresowani?

REKLAMA

Zobacz wideo Warnke o darciu kotów z byłymi partnerami. "Współczuję ich dzieciom"

Sławomir i Kajra się rozwodzą? "Sprzeczki są straszliwe i ogromne"

W rozmowie z portalem Show News Sławomir i Kajra przyznali, że jak w każdej relacji, im także zdarzają się kłótnie i nieporozumienia. Wspólne koncertowanie, przygotowania do występów, a także zwykłe codzienne życie rodzinne sprawia, że para nieustannie się ściera. Sławomir zadeklarował, że dopiero wypracowanie wspólnego konsensusu jest kluczem do sukcesu.

Słuchaj, sprzeczki są straszliwe i ogromne, ale to są zawsze takie twórcze sprzeczki artystyczne. Ja zawsze wychodzę z założenia, że Kajra chce dobrze, ja chcę dobrze. Mamy spojrzenie kobiece, męskie i dopiero połączenie tego jest sukcesem. Tak jak zawsze wspólną drogę wypracowujemy, to ona jest najlepsza

- podkreśli w rozmowie z dziennikarką wokalista. - No ale oczywiście, że się sprzeczamy. Bardzo się sprzeczamy, ale efekt końcowy jest potem naprawdę doskonały - dodała Kajra.

Sławomir i Kajra kłócą się po niemiecku. To ich recepta na udany związek

Sławomir i Kajra ze swoim długoletnim stażem małżeńskim, mogą czuć się już ekspertami od budowania szczęśliwej relacji. Jaki jest ich przepis na dobry związek? Kajra przyznała, że najważniejsze jest to, aby dwóm stronom zależało na porozumieniu. To w niektórych sytuacjach wymaga odpuszczenia, ale w dłuższej perspektywie bywa zbawienne dla związku. Kajra i Sławomir wiele napięć w relacji rozładowują poczuciem humoru. Dystans potrafi bardzo pomóc w chwilach napięcia. W rozmowie z dziennikarką portalu Show News para zdradziła, że czasem kłóci się w jakimś innym języku, który zna tylko trochę. - Polecam państwu, żeby się kłócić po niemiecku, po hiszpańsku, po włosku... Nagle się okazuje, że chyba ten problem nie był aż taki wielki, tych słów brakuje i po prostu się śmiejemy z tego. Ale są takie momenty, gdzie jest to tarcie i ono jest potrzebne, bo jesteśmy różnymi osobowościami, jesteśmy wolnymi ludźmi, mamy dusze artystyczne, mamy swoje pomysły, no i już - wyznała Kajra.