Paula Karpowicz to solistka popularnego duetu disco polo Topky. Ostatnio wystąpiła na telewizyjnej imprezie Roztańczony PGE Narodowy. Fani piosenkarki zwrócili także uwagę na niezwykłą metamorfozę idolki. Paula schudła ponad 30 kg. Szybko pojawiły się sugestie, że to efekt operacji pomniejszania żołądka. Piosenkarka odniosła się do plotek.

Paula Karpowicz dementuje plotki o operacji zmniejszania żołądka. "Już mam tego trochę dość"

Obserwatorzy Pauli Karpowicz na Instagramie zadawali jej pytania także w wiadomościach prywatnych. Jedną z nich piosenkarka postanowiła udostępnić. "Widziałam, że przeszłaś operacją zmniejszania żołądka. Chciałabym się zapytać, czy robiłaś zabieg na NFZ czy prywatnie i jakie są wymogi w tym temacie?" - zapytała jedna z internautek. Sugerowanie operacji zmniejszania żołądka nieco zirytowały celebrytkę. Postanowiła dostanie odpowiedzieć. "Kurczę, już mam tego trochę dość. Takich pytań dostaję mnóstwo. Nie wiem, kto puścił tę plotę, ale nigdy nie miałam żadnej operacji, a moja przemiana to naprawdę tylko moja ciężka robota i praca nad sobą, która dalej trwa. Leczenie, wyrzeczenia i trening!" - napisała Paula Karpowicz na InstaStories. Piosenkarka poprosiła też pozostałych obserwatorów, żeby nie wierzyli w Plotki. "Serio, dajcie już spokój z tą operacją, bo to że ktoś schudł, to nie znaczy, że od razu miał operację. Dementuję również wszystkie plotki o rzekomym zabiegu odsysania tłuszczu. Nie wierzcie w to" - dodała.

Paula Karpowicz schudła 30 kg. Tak teraz dba o formę

Paula Karpowicz już wcześniej w rozmowie z Plotkiem wyznała, że zrzucała zbędne kilogramy pod opieką lekarza. Pomógł jej w tym także głośny lek na cukrzycę, ponieważ zdiagnozowano u niej insulinooporność. Postanowiliśmy skontaktować się z wokalistką i zapytać, jak obecnie dba o zdrowie i formę. - Jestem cały czas pod opieką lekarza. Dwa lub trzy razy w tygodniu mam też treningi z trenerem personalnym. Jeśli chodzi o dietę, to jestem na diecie pudełkowej, ale zdarza mi się też podjadać. Nie jest to żadna restrykcyjna dieta - powiedziała Paula Karpowicz w rozmowie z Plotkiem.