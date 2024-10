Kinga Zawodnik, Olga Borys i Marta Krupa nie pokazują się za często na eventach. Dla akcji charytatywnej postanowiły jednak zrobić wyjątek. Przy okazji wyjścia na czerwony dywan nie zapomniały o wieczorowych kreacjach. Zobaczcie sami.

REKLAMA

Kinga Zawodnik błyszczała na fioletowo. Krupa w czerni

Pierwsza z wymienionych influencerek w ostatnim czasie chętnie dzieli się zdjęciami, na których widać jej metamorfozę. Zawodnik po operacji zmniejszenia żołądka jest aktywna fizycznie i dba przy tym o zdrowe odżywianie, co przynosi rewelacyjne efekty. Uśmiechnięta prezenterka pokazała się w fioletowej sukience z cekinami i drapieżnym wycięciem na nodze. Co z kolei wybrała siostra Joanny Krupy? Tym razem postawiła na klasyczną czerń. Jej sukienka o długości midi miała dekolt i pasek wyszczuplający talię, co na Marcie wyglądało znakomicie. Do tego czarne szpilki i klasyczna, elegancka stylizacja jest gotowa.

Olga Borys to rzadka gościni na eventach. Wyróżniała się z tłumu

Gwiazda "Porad na zdrady", "Lokatorów" czy "Galerii" zachwyca promiennością. Pokazała się na evencie w beżowej koszuli z falbanami, białych spodniach i intensywnie granatowej marynarce. Do tego pasująca torebka i jasne szpilki. Włosy miała przy tym klasycznie wyprostowane. Jak wam się podoba?