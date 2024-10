Doda i Dariusz Pachut, Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela. Jak się okazuje, to niejedyne związki w polskim show-biznesie, które rozpadły się w ostatnim czasie. Jak donosi portal Świat Gwiazd, do grona singli mogli dołączyć Joanna Jarmołowicz i Jan Królikowski! Dziennikarze powołują się na wypowiedź jednej z serialowych aktorek, która miała potwierdzić informację, jakoby związku syna Małgorzaty Ostrowskiej-Królikowskiej i Pawła Królikowskiego nie udało się utrzymać.

Joanna Jarmołowicz i Jan Królikowski nie są już razem?

Z artykułu dowiadujemy się, że do rozstania miało dojść niedawno. "To bardzo świeża sprawa. I bolesna dla obojga" – powołuje się na "jedną z serialowych aktorek" portal Świat Gwiazd. Jak na razie ani Jarmołowicz, ani Królikowski nie odnieśli się do tych doniesień. Wysłaliśmy do nich wiadomości z prośbą o komentarz, ale do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Portal nie podał jednak więcej szczegółów ani nie dotarł do powodów rzekomego rozstania. Jednak o problemach w związku tych dwojga mówiło się już od jakiegoś czasu. W 2021 roku do mediów trafiły zdjęcia aktorki, na których bawiła się na imprezie z innym mężczyzną. Jak donosił wtedy Pomponik, który przytaczał słowa informatora, "Aśka była załamana, że cała Polska widziała, jak świetnie się bawiła bez Jaśka. Ten skandal mocno utarł jej nosa. Po tej wpadce bardzo się zmieniła. Doszła do wniosku, że nie jest pewna swoich uczuć ani tym bardziej tego, że resztę życia pragnie spędzić u boku ojca swojego synka [Józef urodził się w 2019 roku - przyp. red.]". Wtedy też mieli ponoć planować ślub, jednak źródło tego samego portalu donosiło, że "Asia jeszcze niedawno planowała ślub z Jankiem, ale doszła do wniosku, że jednak nie chce zostać panią Królikowską".

Joanna Jarmołowicz i Jan Królikowski - związek

Choć Jan Królikowski jest bratem Antka Królikowskiego i należy do jednej z najpopularniejszych rodzin w polskim show-biznesie, to nie udziela się w mediach. Także Joanna Jarmołowicz, która zagrała m.in. w "Na dobre i na złe", nie za często komentuje swoje życie prywatne i uczuciowe. Oboje stawiają raczej na spokój i nie dążą do pokazywania się razem w mediach. Od czasu do czasu zdarzało im się jednak publikować w mediach społecznościowych rodzinne ujęcia. Zajrzeliśmy więc na ich profile na Instagramie. Ostatnie wspólne zdjęcie u Jarmołowicz pochodzi z 27 grudnia 2023 roku. Jan Królikowski jest mało aktywny (ostatni post dodał na początku sierpnia) w związku z czym ostatnie zdjęcie matki jego dziecka opublikował 26 maja 2020 roku. Wspólne kadry Joanny Jarmołowicz i Jana Królikowskiego znajdziecie poniżej:

