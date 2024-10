Od kilku tygodni na YouTubie rośnie popularność kanału "Explore with Kojo". Prowadzi go 18-letnia amerykańska influencerka, która przyszła na świat w Nowym Jorku jako córka polskich imigrantów. Pięć lat temu wyprowadziła się jednak ze Stanów Zjednoczonych do Polski, a w mediach społecznościowych opowiada m.in. o dorastaniu w dwóch kulturach, ich różnicach, a także realiach życia w naszym kraju. W najnowszym filmie wyznała, że Polska bardzo pozytywnie ją zaskoczyła. "Niektóre z tych rzeczy były dla mnie totalnym szokiem" - przyznała.

Amerykańska influencerka o błędnym wyobrażeniu na temat Polski

Twórczyni kanału "Explore with Kojo" nagranie zaczęła od tego, że przez długi czas wydawało jej się, że Polska jest "starym i szarym krajem". - Wydawało mi się, że to miejsce, które jeszcze nadrabia straty po latach komunizmu - przyznała. - Polska jest niesamowicie nowoczesna. Wieżowce, galerie handlowe, nowoczesna architektura. I to nie tylko w Warszawie, ale też w innych miastach - wylicza. Kolejną rzeczą, która zaskoczyła influencerkę, jest otwartość Polaków. Przed przyjazdem do kraju sądziła, że są poważni i zdystansowani. - Polacy są bardzo lojalni, serdeczni i otwarci - zaznaczyła, dodając, że poruszyła ją także gościnność. Amerykanka przyznała, że największym zaskoczeniem było dla niej jednak polskie jedzenie. - Przed przyjazdem do Polski nie miałam pojęcia, jak smakuje polska kuchnia (...) Myślałam, że polskie jedzenie jest trochę ciężkie - powiedziała.

Polska kuchnia jest niesamowicie różnorodna i pełna smaków. (...) Oscypki, barszcz, żurek, kiszone ogórki, placki ziemniaczane...

- wylicza. - Mogłabym wymieniać bez końca - mówi twórczyni kanału "Explore with Kojo". Youtuberka w nagraniu wspomniała także o zaskoczeniu licznymi wydarzeniami kulturalnymi w Polsce - od koncertów, przez festiwale filmowe po wystawy sztuki. Jest również pod wrażeniem życiem nocnego w stolicy. - Moje wyobrażenie o konserwatywnej Polsce musiałam szybko zweryfikować - podsumowała.

Internauci reagują na filmik influencerki

Pod filmikiem na kanale "Explore with Kojo" pojawiło się bardzo dużo komentarzy Polaków. Większość z nich cieszyło się, że influencerka postanowiła wrócić do ojczyzny rodziców i pochwaliło ją za świetne wypowiadanie się po Polsku. Inni odnieśli się do jej mylnego wyobrażenia o kraju. "Nowoczesność, otwartość, bardzo dobra kuchnia i inne plusy sprawiają, że można tu teraz dobrze żyć.", "'Polska to nowoczesny kraj'. Nigdy nie sądziłem, że kiedykolwiek coś takiego usłyszę", "Nie wiem, dlaczego ciągle mówi się o tym, że Polska jest krajem postkomunistycznym, przecież od obalenia komuny minęło 35 lat. Od wejścia Polski do UE minęło już 20 lat!" - czytamy.