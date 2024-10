Przyjaciel Dody kpi z Pachuta. Opublikował jego prywatne zdjęcie. Ośmieszył go?

Dariusz Pachut 2 października postanowił odnieść się do krążących od jakiegoś czasu plotek o tym, że ponoć nie jest już z Dodą. Okazało się, że tym razem podejrzenia były prawdziwe, a oni rozstali się po tym, jak miał przed zaplanowanym terminem pojawić się w Turcji, gdzie spędzali wakacje. "To, co zastałem na miejscu, skłoniło mnie do trudnych refleksji i podjęcia decyzji o zakończeniu naszego związku" - napisał na InstaStories. To właśnie ten fragment jego wpisu poruszył najbardziej. Zareagował na niego nawet przyjaciel Dody.

REKLAMA

Zobacz wideo Pachut miał być zazdrosny o ich relację

Dariusz Pachut w Turcji. Przyjaciel Dody kpi

Jak na razie nie wiadomo, co dokładnie zastał Pachut w Turcji, ale wiemy jedno - ze zdjęć, które publikowali ówcześni partnerzy, nie widać, jakoby coś się działo złego między nimi. A wręcz przeciwnie! Podróżnik dodawał ujęcia, z których wynika, że świetnie się bawił. Zobaczycie je w naszej galerii poniżej. Jeden z kadrów zrobiła mu Dorota Rabczewska nad basen. I to właśnie to ujęcie, na którym Pachut skacze w slipach do wody, poszło w świat i zrobiono z niego mema. "Dariusz w tureckiej willi Dody. Pełen refleksji, dobrze się bawiąc, korzystając z atrakcji i udogodnień, podejmuje ciężką decyzję o rozstaniu" - brzmi podpis, który został zakończony emotką w kształcie buzi płaczącej ze śmiechu. Ten obrazek wyhaczył także Dżaga, przyjaciel wokalistki. Dodał go na InstaStories i skomentował jednym słowem: "Kocham", po czym dodał dwie emotki. Ten screen także znajdziecie poniżej:

Dariusz Pachut w TurcjiOtwórz galerię

Doda o rozstaniu z Pachutem

Po tym, jak Dariusz Pachut opublikował swoje oświadczenie, wszyscy fani czekali na komentarz ze strony Dody. Pomponik skontaktował się z jej managementem. "Doda nie komentuje życia prywatnego od ponad roku i dobrze jej z tym. Od strony managementu mogę podsumować jedynie, że biorąc pod uwagę liczne komentarze pod postami, przed artystką z pewnością nowy, lepszy rozdział życia" - przekazali portalowi współpracownicy Rabczewskiej. Za to w rozmowie z "Super Expressem" później zabrała głos sama Doda. Powiedziała, że ma "40 lat i wyrosła z komentowania życia prywatnego". Jak jeszcze zareagowała na wpis byłego partnera? Dowiecie się, wchodząc tutaj: Tak Doda zareagowała na oświadczenie Pachuta. Fani nie odpuszczają: Co było w Turcji?