Monika Olejnik została gwiazdą najnowszego wydania magazynu "Elle". Dziennikarka, która uwielbia modę, także tym razem udowodniła, że ma świetne wyczucie stylu. Pozuje na okładce w skórzanym płaszczu, do którego dobrała ciemne szpilki. Fani pod postem, w którym pokazano efekty sesji zdjęciowej, stwierdzili jednogłośnie, że Olejnik jest "ikoną", a także wyrazili wiele zachwytów. Jednak nie obyło się bez kontrowersji. Wszystko przez to, jak wygląda twarz gwiazdy TVN.

Monika Olejnik na okładce "Elle". Znana stylistka ocenia

Nie da się nie zauważyć, że specjalista mocno zaszalał w programie graficznym. "Grafika poniosło, to równie dobrze mogłaby być Cielecka", "Fajna stylówka i zdjęcie, ale za dużo Photoshopa, niestety" - oceniają niektórzy (więcej o tej sprawie przeczytacie tutaj: Monika Olejnik na okładce magazynu. Grafik zaszalał. "To powinno być zabronione"). Swoją opinią o okładce z 68-latką podzieliła się także znana stylistka, która w przeszłości związana była m.in. ze stacją TVN. "Okładkowe kanony piękna Moniki Olejnik. Okładka piękna i cel zamierzony, bo wszyscy mówią o 'Elle' i mało osób poznaje dziennikarkę. Tytuł na okładce powinien być MŁODA JA, INNA JA! To by był dopiero hit!" - zaczęła ironicznie we wpisie na Facebooku.

W dalszej części wpisu Dorota, znana na serwisie jako Dorota Wolff, podkreśliła, że podziwia dziennikarkę za m.in. osobowość i inteligencję, a także oceniła jej styl, który dla wielu jest inspiracją. "Osobiście uwielbiam!" - połechtała ego dziennikarki. Jednak na końcu dodała podsumowanie. "No cóż, jeżeli chodzi o okładkę, to obecne kanony piękna wygrywają. Dobrze, że są podpisy" - zakpiła Wróblewska. Pod spodem pojawiło się wiele komentarzy. Obserwatorki Doroty Wróblewskiej w większości chwaliły okładkę, ale nie zabrakło też pstryczków. "Cenię ją za intelekt (to tak w skrócie). Że nigdy nie wygląda sztucznie i nie jest słodką blondynką, tylko zawsze ma swój własny pazur, a tu na zdjęciu aż mi brak słów" - brzmi jeden z wpisów. Stylistka postanowiła także zareagować pod postem i zwróciła się do komentujących i podkreśliła, co miała na celu:

Jestem pewna, że większość moich Czytelniczek bardzo ceni Monikę Olejnik. Odnoszę się do okładki, bo sama dziennikarka jest autorytetem dla wielu kobiet

- napisała.

Monika Olejnik na okładce "Fashion Magazine". Wtedy też grafik przesadził

To nie jest pierwszy raz, kiedy okładka z Moniką Olejnik wywołała poruszenie. W 2022 roku dziennikarka pojawiła się w jesiennym wydaniu "Fashion Magazine". Zapozowała wtedy w niebieskiej kreacji z szerokimi rękawami i także wtedy internauci zwrócili uwagę na wygląd jej twarzy. "Tylko dlaczego jest niepodobna do siebie?" - pisali internauci. Wspomnianą okładkę, a także inne komentarze, znajdziecie tutaj: To jeszcze Monika Olejnik? Grafik przeszedł samego siebie.