"Idol" był jednym z najchętniej oglądanych programów początku lat 2000. Jednym z uczestników muzycznego show był Paweł Nowak, który miał wówczas 16 lat. Wziął udział w pierwszej edycji "Idola" i zrobił niemałe zamieszanie. Po latach powrócił do telewizji, by zrobić show w programach emitowanych w Telewizji Polskiej. To jednak nie był koniec!

Zrobił furorę w "Idolu". Powraca do telewizji

Paweł Nowak zdobył serca jurorów, wykonując utwór "Imię deszczu" zespołu Mafia. Gdy pojawił się w pierwszej edycji programu "Idol", miał zaledwie 16 lat. Ostatecznie zajął szóste miejsce w programie. Nadal pojawia się na scenie, ale nie ma już śladu po nastolatku, którego występy do dziś pamięta wielu. Niedawno mogliśmy ponownie zobaczy go w telewizji! W październiku zeszłego roku pojawił się w "Tak to leciało", gdy program prowadzili Sławomir i Kajra. Nie omieszkał wspomnieć o tym w social mediach, które prężnie prowadzi. "Kolejna telewizyjna przygoda po latach. Tym razem program rozrywkowy 'Tak to leciało!'. Świetnie spędzony czas w towarzystwie Kajry i Sławomira. Dzięki wielkie za wsparcie, dobre słowo i rozmowy między nagraniem programu, to bardzo wzniosłe i budujące" - napisał.

Okazuje się, że to nie był koniec jego przygody z telewizją. Po jakimś czasie Paweł Nowak ponownie zagościł na antenie Telewizji Polskiej. Tym razem jednak zdecydował się na udział w "Szansie na sukces. Opole 2024". Wykonał wówczas utwór "Jestem z miasta" z repertuaru zespołu Elektryczne Gitary. "Kolejna odsłona moich muzycznych poczynań. Tym razem na tapet poszła wszystkim bardzo dobrze znana „Szansa na sukces". […] Dzięki produkcji programu za te chwile, choć trwają krótko, to warto dzięki nim żyć" - czytamy w poście. Teraz czekają nas kolejne emocje. Wszystko wskazuje na to, że zobaczymy go w powracającym na antenę Polsatu formacie "Must be the Music". Paweł dodał zdjęcie ze ścianki, które podpisał: "Mnie też udało załapać się na ściankę produkcji Polsatu @mustbethemusic.polsat".

Z kim w pierwszej edycji rywalizował Paweł Nowak?

"Idol" stał się trampoliną do kariery dla wielu polskich piosenkarzy i piosenkarek. Zwyciężczynią pierwszej edycji programu była Alicja Janosz. Drugie miejsce zajęła Ewelina Flinta, a trzecie Szymon Wydra. Okazuje się, że w pierwszej odsłonie "Idola" wzięła udział Ania Dąbrowska, jak również Tomasz Makowiecki. Co ciekawe, dziesiąte miejsce zajął obecny poseł Platformy Obywatelskiej, Jakub Rutnicki. Paweł Nowak musiał się zadowolić szóstym miejscem.

