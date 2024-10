Premiera filmu to doskonała okazja, by pokazać się w ciekawej stylizacji i zaskoczyć fotoreporterów. Tym razem gwiazdy wybrały się na premierę animacji, która już niedługo pojawi się w kinach. Na wydarzeniu aktorzy chętnie pozowali na ściance. Kogo mogliśmy zobaczyć na wydarzeniu?

Małgorzata Kożuchowska wybrała błysk. Anna Czartoryska-Niemczycka poszła w kwiatową stylizację

Na wydarzeniu pojawiła się uznana aktorka, Małgorzata Kożuchowska, która w animowanej produkcji wcieliła się w jedną z bohaterek. Gwiazda brylowała na czerwonym dywanie w ciemnej, błyszczącej bluzce, którą było widać z daleka! W ostatnim czasie cekiny stały się jednym z ulubionych elementów stylizacji gwiazd i możemy je zobaczyć na każdym evencie. Aktorka dobrała do tego długie, szerokie fioletowe spodnie i przydymione, brązowe szpilki ze złotymi elementami. Całość wykończyła złotymi kolczykami w typie łezki. Na kwiatową kreację postawiła za to Anna Czartoryska-Niemczycka, która pojawiła się na premierze filmu w sukience. Całość stylizacji pokrywały różnorakie kwiaty w jasnych kolorach - różu i czerwieni. Dodatkami były czarne buty i torebka na ramieniu aktorki.

Borys Szyc zaskoczył nietypowymi skarpetami! Arkadiusz Jakubik zabrał na premierę żonę

Borys Szyc to ceniony aktor, który również został zaangażowany w dubbing w najnowszej polskiej produkcji animowanej. Nie mogło go więc zabraknąć na premierze filmu. Pojawił się w ciemnoszarej marynarce i jaśniejszej koszuli. Dopasował do tego beżowe spodnie ze sztruksu. Nie zabrakło także sportowych butów. Jednak to nie to najbardziej zaskoczyło w stylizacji aktora. W pewnym momencie Szyc postanowił zaprezentować fotoreporterom swoje... jedną skarpetkę - wysoką, pomarańczową, z nadrukowanym na niej czarodziejem w czerwonych butach. Później dumnie je pokazywał. Na wydarzeniu był obecny także Arkadiusz Jakubik, który również wystąpił w animowanej produkcji. Aktor postawił na koszulę z animowanymi stworami. Reszta była bardziej klasyczna. Czarna marynarka i spodnie, a także czapka z daszkiem. U boku Jakubika pojawiła się jego żona. Agnieszka Matysiak założyła czarny, welurowy golf i spodnie w tym samym kolorze. Wyróżniającym elementem jej stylizacji była ramoneska w ceglanym odcieniu.